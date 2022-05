Le Président de la transition, Colonel Assimi GOITA, chef de l’Etat a pris un décret, le 20 mai 2022, pour proroger les mandats des Conseils communaux arrivés à terme. « Considérant les nécessités exigées par les circonstances notamment les conclusions des Assises nationales de la Refondation et la prospective de la mise en place de l’organe unique de gestion des élections, en vue d’organiser des élections transparentes et de minimiser les risques de contestations liées aux résultats des élections. Les mandats des Conseils communaux élus le 20 novembre 2016 sont prorogés de six (06) mois à compter du 21 novembre 2021, à l’exception de ceux dont l’annulation de l’élection est devenue définitive, sont prorogés de six (06) mois, à compter du 22 mai 2022. Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel », révèle le décret N°2022- 0 2 9 7 /PT-RM DU 2 0 MAI 2022.

