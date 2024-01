Mali : Mali Kura taasira 2 : Le ministre en charge des Affaires religieuses dévoile les perspectives

Le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr Mamadou Koné, était l’invité de l’émission Mali Kura taasira 2, samedi dernier sur l’ORTM. Au cours de cet entretien, il a expliqué les actions réalisées par sa structure et les perspectives visant à renforcer la capacité du monde religieux dans le sens du dialogue, du vivre ensemble et de la synergie. Y comprend de la cohabitation pacifique dans notre pays.

Le Dr Mamadou Koné a expliqué que la laïcité permet à tout le monde de trouver son compte, car l’État est à équidistance entre toutes les religions. Il dira que nos compatriotes sont convaincus aujourd’hui que si son ministère n’existait qu’il aurait fallu le créer parce que c’est un département qui existe dans tous les pays du monde sous différents noms.

Le Dr Koné a également souligné le rôle capital de son ministère dans la refondation surtout dans les endroits où l’administration n’existe pas. Et d’indiquer que la présence des mosquées, des églises, des herbes à sacrifice, des arbres à palabre, favorise la sensibilisation sur les sujets relatifs à la refondation. «Dans le cadre de la refondation, mon département a beaucoup d’activités partout menées sans même qu’il y ait une présence de services étatiques», a témoigné le Dr Mamadou Koné.

Le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes a fait savoir que son département a fait beaucoup de réformes dans le cadre de la lutte contre l’extrémisme violent. Parmi lesquels, la création du Secrétariat permanent en charge de la Politique nationale de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme. «Nous avons des points focaux de ce secrétariat dans le cadre de la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme dans les régions», a-t-il précisé.

Et de rendre hommage au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, pour avoir relancé la coopération avec le Maroc concernant la formation des imams. Il a également expliqué que les imams sont formés dans un registre pour promouvoir la paix, la bonne compréhension de l’Islam et sa bonne application dans notre pays, mais aussi dans d’autres domaines de compétences, notamment la menuiserie, l’électricité et le froid.

Le ministre a expliqué que le dialogue interreligieux a permis le rapprochement des idées, l’abandon de certaines idées évoquées et d’éviter des crises. Le chef du département en charge des Coutumes a abordé la cohabitation entre la religion et les coutumes. Il a assuré que la religion n’est contre la coutume que lorsque celle-ci touche à quelque chose qui est sacré dans la religion.

Et le ministre Koné de relever les efforts fournis en faveur de la Maison du Hadj qui était, selon lui, « en désuétude » à leur arrivée aux affaires. «La relecture des textes de création de la Maison du Hadj et l’élaboration des textes relatifs à l’organisation du pèlerinage à La Mecque ont été faits», at-il souligné, avant d’annoncer que notre pays reçoit chaque année des félicitations. par rapport à l’organisation du pèlerinage.

«Avec plus de 13.000 candidats au pèlerinage, tout ne peut pas être rose, mais nous avons bien joué notre partition à travers la direction de la Maison du Hadj qui est vraiment déterminée à satisfaire les pèlerins», a laissé entendre le ministre en charge des Affaires religieuses. Il annoncera que cette année la campagne de pèlerinage a été ouverte tôt pour que tous les candidats s’inscrivent avant le 24 mars prochain. Après cette date, at-il prévenu, il ne sera plus permis de s’inscrire pour le pèlerinage.

Dr Mamadou Koné a déclaré que son ministère a beaucoup travaillé quant au pèlerinage de la communauté chrétienne. Chaque année, dira-t-il, il participe au pèlerinage catholique à Kita avec tout ce qu’il faut en termes d’appui et de stratégies. «C’est comme ça aussi pour le pèlerinage des protestants qui s’effectue à Jérusalem. Comme on a élaboré des textes pour le pèlerinage des musulmans, nous en avons également fait pour l’organisation des pèlerinages des catholiques et des protestants», a-t-il assuré, avant de préciser que le texte est dans le circuit d’adoption.

Tiédié DOUMBIA

Commentaires via Facebook :