Le gouvernement s’est inscrit dans le prolongement des bonnes pratiques sociales et républicaines en présentant, lundi au palais de Koulouba, ses vœux au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. La cérémonie s’est déroulée en présence du président du Conseil national de Transition, le colonel Malick Diaw. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, était accompagné par des membres du gouvernement. D’entrée de jeu, le chef du gouvernement a rappelé que l’année écoulée a été manifestement éprouvante pour tous. Selon lui, elle a été celle de la manipulation, des coups-bas, des campagnes de dénigrements en plus d’autres difficultés que vivent déjà les citoyens.

«Mais grâce à votre détermination sans faille, au soutien indéfectible et à la résilience du peuple malien dans toutes ses composantes, tel qu’il l’a témoigné en cette journée du 14 janvier 2022, le Mali a tenu bon, malgré les pronostics pessimistes de certains», at-il déclaré. Et d’espérer que désormais, le «Malien nouveau», le «Mali kura» est en train de naître et de grandir en nous tous. à l’avenir, il mettra en avant les grands principes devant guider l’action publique, tels qu’inscrits désormais dans l’article 34 de la Constitution de la IVè République, c’est-à-dire, le respect de la souveraineté , le respect des choix stratégiques et de partenariat ainsi que la défense de ses intérêts vitaux dans les prises de décision.

BILAN ÉLOGIEUX- Le Premier ministre est revenu sur les résultats du gouvernement en 2023, notamment dans le domaine de la sécurité, des réformes, de la lutte contre l’impunité et du respect des droits de l’Homme, mais aussi de l’action judiciaire contre la délinquance économique et financière et de la diplomatie, entre autres. Concernant la sécurité, les Forces armées maliennes (FAMa) ont reconquis toutes les parties de notre territoire qui étaient sous occupation des terroristes ou autres séparatistes, à l’image de la Région de Kidal reconquise le 14 novembre dernier.

L’amélioration de la situation sécuritaire sur tout le territoire national, soutiendra Dr Choguel Kokalla Maïga, a permis le retour progressif de l’administration de l’état et des services sociaux de base, l’amélioration du climat de quiétude des populations et la reprise des activités agro-sylvio-pastorales et commerciales.

Le Premier ministre a également relevé que l’année 2023 s’est inscrite dans la continuité des réformes, parmi lesquelles on peut noter : l’adoption d’une nouvelle Constitution, l’adoption en conseil des ministres de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption ; celle du Programme national d’éducation aux valeurs le 6 décembre 2023, destiné à promouvoir une éducation civique, morale et patriotique, basée sur le respect des valeurs et la bonne gestion des affaires publiques. S’y ajoutent la réalisation de l’étude sur la rationalisation des structures administratives et institutionnelles de l’État pour améliorer la performance des services ; l’adoption d’un code minier et d’une loi de contenu local.

Il a également révélé que notre diplomatie a entrepris, auprès de l’ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des actions et démarches pour faire, d’une part, le plaidoyer et la sensibilisation autour de la spécificité de la crise socio-politique interne et , d’autre part, mobilisateur des ressources pour soutenir l’économie nationale.

CRISE ÉNERGÉTIQUE- Le chef du gouvernement a reconnu que notre pays souffre en ce moment d’une crise énergétique structurelle sans précédent, conséquence de plusieurs décennies de mauvaise gouvernance et de mauvaise politique. La production thermique très onéreuse est favorisée à 53% au détriment des énergies renouvelables. Selon lui, la gestion adéquate de cette crise est fondamentale pour la stabilité dans la fourniture d’électricité à nos concitoyens et même pour notre souveraineté énergétique. «C’est le lieu de saluer la patience et la grande compréhension du peuple malien, face aux énormes désagréments causés par les nombreux délestages», a-t-il reconnu.

Malgré cette situation, at-il constaté, l’année 2023 a été marquée par la mise en service de la centrale thermique au combustible lourd de 100 MW de Sirakoro Meguétan et de la centrale hydroélectrique de 140 MW de Gouina, ainsi que le raccordement de la ville de Bougouni au réseau interconnecté de la société Énergie du Mali (EDM-SA). Et de rassurer qu’aujourd’hui, beaucoup de chantiers sont ouverts dans ce sens et leurs réalisations permettront de faire face à la forte croissance des besoins énergétiques du pays soit 10% chaque année. C’est à cet effet qu’il a annoncé que l’année 2024 sera marquée par la redynamisation de plusieurs grands projets de développement d’énergie solaire et hydroélectrique grâce aux Coopérations russes et chinoises. Ainsi, il est attendu la mise en service complète des lignes de transport double de 225 kV de Manantali II et de liaison Sikasso-Bougouni-Sanankoroba-Bamako avec l’électrification de plusieurs localités.

Le Dr Choguel Kokalla Maïga a également donné l’engagement que le gouvernement reste mobilisé autour du chef de l’État pour poursuivre en 2024 les chantiers entamés. En ce qui concerne les élections générales, at-il souligné, les conditions préalables afférentes à leur organisation, entre autres, la mise à disposition de cartes nationales d’identité biométriques, la mise à jour du fichier électoral et les dispositions visant la sécurisation des les examens sont rassurantes. «Dans cette optique, nous nous inscrirons dans une démarche d’inclusion et d’unité de toutes les composantes de notre société, quelles que soient leurs origines politiques, sociales, professionnelles, culturelles et culturelles, afin d’atteindre les objectifs de 2024 et de rendre irréversible le processus de changement et de refondation pour asseoir définitivement le Mali Kura», a déclaré le Premier ministre Maïga.

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS – Dans ses éléments de réponse, le président de la Transition a insisté sur la lourde responsabilité des dirigeants actuels de redéfinir notre destin commun que certains partenaires avaient cru pouvoir sceller. Ce, en nous maintenant indéfiniment dans une forme de dépendance servant uniquement leur seul intérêt. «Une fausse manœuvre qui ne tarderait pas à être confrontée à nos valeurs ancestrales, fondatrices d’équité, de justice et de bien-être collectif», a indiqué le colonel Assimi Goïta.

Le chef de l’État a également noté avec une grande satisfaction les résultats encourageants obtenus par l’équipe gouvernementale malgré le contexte difficile. «C’est le lieu de féliciter les membres du gouvernement pour l’abnégation collective et pour la grande solidarité au sein de l’équipe pour l’atteinte des objectifs assignés. Je salue également l’engagement personnel de chaque membre du gouvernement à consentir des efforts dans le cadre de la réduction du train de vie de l’État, demandée par les Maliens lors des Assises nationales de refondation», at-il loué.

Dans la droite des engagements de la Transition face au peuple malien, figurent en bonne place les quatre axes du Plan d’action du gouvernement, à savoir l’amélioration de la sécurité sur toute l’étendue du territoire national, la conduite des réformes politiques et institutionnelles, l’adoption d’un pacte de stabilité sociale et la tenue des élections générales afin d’assurer un retour apaisé et sécurisé à l’ordre constitutionnel. Selon le président Goïta, les réalisations exposées par le Premier ministre prouvent à suffisance que la Transition a le souci constant de la résolution des préoccupations des Maliens conformément aux engagements.

Le colonel Goïta relèvera que force est de constater que le Mali, de par ses choix courageux, continue de restaurer sa dignité et sa souveraineté sur la scène internationale. Particulièrement à travers la constante et la détermination de sa diplomatie qui s’est résolument engagée à porter la voix du peuple malien à travers le monde. «En conséquence, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont signé le 16 septembre 2023 la Charte de l’Alliance des États du Sahel (AES), dans le but d’assurer leur sécurité collective et de relever les défis de développement» , a dit le chef de l’État.

SOLUTIONS ENDOGÈNES- Selon le chef de l’État, le lien qualitatif que nous avons pu effectuer dans la restauration de la sécurité sur l’ensemble du territoire national, avec l’aide et l’accompagnement constant de notre peuple, nous fondons à espérer sur un avenir radieux. Et cette promesse transparaît largement dans la motivation de nos vaillants soldats dont nous saluons à nouveau l’engagement et les exploits. Il a aussi salué la mémoire de ceux qui ont défendu la patrie jusqu’au sacrifice ultime.

Le président Goïta s’est dit aussi attentif à la résolution durable du conflit que connaît notre pays. Ainsi, suivant une dynamique nationale orientée vers la recherche des solutions endogènes pour réconcilier les Maliens, un dialogue inter-Maliens est en cours pour relever le défi de la réconciliation et du vivre ensemble. Par ailleurs, il a espéré assainir, à travers les grandes réalisations enregistrées dans le domaine des réformes, le champ politique et créer les conditions d’une démocratie constructive, définitivement orientée vers la satisfaction des besoins vitaux du peuple souverain.

Aussi, le colonel Goïta s’est réjoui de la récupération des données du Recensement administratif à vocation d’état civil (Ravec), indispensables pour la mise à jour des listes électorales et pour la confection des cartes d’identité biométriques devant servir de cartes d’électeur et qui avaient injustement été pris en otage par d’anciens partenaires. Tout en félicitant le gouvernement pour sa détermination dans le processus d’adoption du Pacte de stabilité sociale, le colonel Assimi Goïta a salué également les organisations syndicales pour leur esprit de dialogue constructif et leur sens de patriotisme.

Aussi, le renforcement du dispositif de lutte contre la mauvaise gouvernance en général, plus particulièrement contre la corruption, la délinquance économique et financière, traduit le choix affirmé de nos autorités à promouvoir la vertu au sein de l’administration publique. «Les actions déjà en cours, l’atteste amplement», a apprécié le colonel Goïta.

En plus de ces réalisations, conformément au Plan d’action du gouvernement, les mesures de relance économique et sociale visent à atténuer la souffrance des Maliens. Ce faisant, at-il soutenu, nous contribuons au renforcement du potentiel humain qui est essentiel pour l’émergence d’un pays. Toute chose qui explique l’attention accordée à notre diaspora, à l’éducation et surtout à la jeunesse que j’invite davantage à porter le flambeau du Mali Kura.

