Mise en œuvre des recommandations des ARN/ « Nous sommes sur la bonne voie », dixit Ibrahim Ikassa Maïga

Le ministre de la Refondation de l’Etat, M. Ibrahim Ikassa Maïga, a présidé ce jeudi, au Cicb, la cérémonie d’ouverture du séminaire sur le suivi-évaluation du Cadre stratégique de la refondation de l’Etat qui a pour objectif général d’assurer un véritable processus de refondation du Mali à travers la mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales de la Refondation.

Initié par le Comité indépendant de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales de la Refondation (Cinsere-ANR), son objectif global est de créer une synergie entre les experts du Cinsere et le Comité de pilotage stratégique de la refondation de l’Etat qui est l’organe de coordination de la mise en œuvre du Cadre stratégique de la refondation de l’Etat.

En effet, Cadre stratégique de la refondation de l’Etat est structuré autour de 5 axes stratégiques, qui sont: la gouvernance, réformes politiques et institutionnelles ; défense, sécurité, paix, réconciliation et cohésion sociale ; croissance économique et développement durable ; capital humain, genre et inclusion sociale et jeunesse, sport, culture, artisanat, tourisme et construction citoyenne.

Selon le ministre Maïga, le Cadre stratégique de la refondation de l’Etat est mis en œuvre sur les 5 premières années à travers le Plan d’actions de la Refondation de l’Etat (PARE 2022-2026), qui regroupe les 517 recommandations sous forme d’actions; le Plan d’actions prioritaires du Gouvernement de Transition (Papgt 2022-2024), qui compte 55 actions ; le Plan d’actions prioritaires complémentaires du Gouvernement de Transition (Papcgt 2022-2024), qui compte 155 actions.

« Nous sommes sur la bonne voie dans la mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales de la Refondation. Le dispositif mise en place par le gouvernement est à pied-œuvre pour la suivie-évaluation. Nous comptons sur les forces vives de la Nation qui doivent être associées dans la mise œuvre des aspects. Déjà, 50 recommandations connaissent aujourd’hui une suivie du plan d’action de la refondation », a précisé le ministre de la Refondation de l’Etat.

Il faut rappeler que le cadre institutionnel de pilotage du Cadre stratégique de la Refondation de l’Etat a été institué par le décret n°2022-05 16/PM-RM du 1 septembre 2022. Il est constitué du Conseil d’orientation de la Refondation de l’Etat (Core), du Comité de pilotage stratégique de la Refondation de l’Etat (Cpsre) et des Comités techniques de Coordination du Plan d’actions de la Refondation de l’Etat (CTC-Pare).

Cependant, le Comité Indépendant de Suivi-évaluation de la Mise en œuvre des Recommandations des Assises Nationales de la Refondation (CINSERE-ANR) constitue le dispositif indépendant de suivi-évaluation. Il a été créé par Décret N°2022-0242/PT-RM du 20 avril 2022.

Aussi, le ministre a annoncé qu’à la suite de ce séminaire qui se veut un cadre d’introduction générale à l’approche méthodologique prônée par le CINSER-ANR, des ateliers de stabilisations des indicateurs seront organisés au niveau sectoriel par le Comité de Suivi des Plans d’Actions sectoriels en collaboration avec le CINSERE-ANR et les Cellules de Planification et de Statistique avec l’accompagnement de la Cellule CSLP.

« Cette étape que nous entamons aujourd’hui dans le processus de mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l’Etat est d’une importance capitale pour le gouvernement. La finalité recherchée est de mettre en place un mécanisme intégré de coordination de suivi et d’évaluation du plan d’action de la Refondation de l’Etat », souligne-t-il.

« Certes, dans nos activités çà et là, nous avons été amenés à collecter certaines données. Nous comprenons que pour publier conformément à notre mission nous avons besoin des données officielles disponibles pour améliorer la présentation et la transparence de ce qui est devenu aujourd’hui le contrôle citoyen », a informé le président du Comité Indépendant de Suivi-évaluation de la Mise en œuvre des Recommandations des Assises Nationales de la Refondation, Me Amadou Tiéoulé Diarra.

Pour ce faire, il convient de rappeler qu’un système de Suivi-Evaluation est l’ensemble des composantes en interaction permettant d’orienter un projet, un programme ou une institution en fonction de sa finalité et en adéquation avec des valeurs. A côté des indicateurs traditionnellement connus, le Mali s’est attaché à faire des innovations à savoir la mesure du concept de « Malikura » et du « Malien nouveau ».

« Nos indicateurs de référence reflètent l’immense richesse des préoccupations exprimées par les maliens et les maliennes pendant les ANR. Quant aux nôtres qui n’ont que l’allure de curseur se fondent sur vos données normalisées qui seront collectées auprès des sources indiquées et traitées contradictoirement », dira M. Diarra.

Adama DAO

