Modibo Sidibé en visite à Mopti : Les défis sécuritaires en lien avec le développement économique au cœur des échanges

A l’appel d’une association de soutien ‘’Modibo Démé Ton’’ à son programme politique, le président des Forces Alternatives pour le Renouveau et l’Emergence, Modibo Sidibé a effectué une visite de trois jours dans la Venise malienne. Sur place, il a entretenu les populations de Mopti sur les défis sécuritaires en lien avec le développement économique.

« La lutte contre l’insécurité doit être accompagnée avec la relance de l’économie », a lancé l’ancien premier ministre, Modibo Sidibé, devant des centaines de personnes qui étaient venues assister à la grande rencontre citoyenne dans la salle Sory Bamba de Mopti, le week-end passé. Ces propos ont été tenus par l’ex-chef du gouvernement dans la région de Mopti touchée par une insécurité sans précédente réduisant considérablement l’activité économique. Dans la recherche des solutions à cette crise, Modibo Sidibé a largement décortiqué son programme politique qu’il envisage mettre en œuvre pour conjurer l’insécurité et relancer l’activité économique. Selon lui, il faut créer un pôle économique de croissance régionale basée sur les ressources ou les potentialités de chaque région. En citant le cas de Mopti, il a annoncé un programme qui va s’étaler sur la riziculture, la pêche, l’élevage et le tourisme.

Pour lui, ces quatre piliers accompagnés d’un programme d’aménagement régional sont suffisants pour créer une économique solide qui épargnera les populations de tentation à vouloir rejoindre les groupes terroristes. L’ex-chef du gouvernement est convaincu que l’action militaire dans la lutte contre l’insécurité doit aller de pair avec la relance l’économie. « Le financement de l’économie ne doit pas attendre la fin de l’insécurité », a-t-il dit, ajoutant que « sa relance est nécessaire et peut contribuer à apaiser les foyers de tensions ». Déjà, rappelle-t-il, ce travail avait été amorcé lorsqu’il était à la tête du gouvernement, notamment avec la réalisation d’un port sec dans la ville de Konna, de l’hôpital Somi Dolo de Mopti et les initiatives pour l’aménagement de la route du poisson. Des infrastructures de développement qui font la fierté de la région aujourd’hui.

Sur les traces de feu ATT

Toujours sur ce volet, le président des FARE a annoncé un plan de d’investissement de plusieurs milliards FCFA pour l’aménagement des plaines à travers tout le pays. Ce programme qu’il promet de mettre en œuvre dans les deux premières années de son pouvoir contribuera de booster la production agricole dans les saisons hors pluvieuses. Outre ces piliers cités, Modibo Sidibé prévoit une fois élu président la création des micros finances qui soutiendront le financement des initiatives économiques en faveur des femmes et des filles. Partout où il a passé, il a insisté sur la nécessité de réformer le système éducatif pour le rendre plus efficace et plus adapté au besoin du marché de l’emploi. C’est ainsi qu’il s’est engagé à construire d’un lycée technique dans chaque cercle et un centre de formation professionnelle pour chaque deux communes. Modibo Sidibé estime qu’en créant des centres dédiés à l’apprentissage des métiers, le Mali sera doté d’une jeunesse qualifiée, employable, loin de l’exode rurale, de l’immigration clandestine et la tentation à vouloir rejoindre les groupes terroristes.

« La région de Mopti à elle seule peut nourrir la population malienne si une bonne politique de développement économique est menée », a affirmé, Albachar Maïga, représentant du maire. L’élu communal, le coordinateur de la chefferie et autres intervenants ont salué la visite de Modibo Sidibé dans la Venise malienne. Dans la foulée, d’autres ont rappelé le « bilan élogieux » du duo feu Amadou Toumani Touré et Modibo Sidibé qui, selon eux, a permis de construire des routes pour désenclaver le pays, l’instauration de l’Assistance Maladie obligatoire (AMO), la construction des hôpitaux, la subvention des intrants agricoles au profit du monde rural… Autant de chose qui a insisté le responsable de l’Association ‘’Modibo Démé Ton’’ a sollicité les voix des populations de Mopti à la prochaine élection présidentielle. L’ex premier ministre ne cache plus son ambition de se représenter à ce scrutin crucial.

Auparavant, la délégation de l’ancien premier ministre a rendu une visite de courtoisie aux notabilités traditionnelles, religieuses, au président de la Chambre du commerce, la maire de la commune urbaine de Mopti, la famille de feu Président ATT et son épouse Lobo Traoré. Toujours à Mopti, le président des FARE s’est rendu dans la ferme de production d’engrais organiques fondé par l’association Wala Wala et procédé à la remise des vivres et une enveloppe symbolique aux 550 ménages qui habitent le site des réfugiés.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net de retour de Mopti

