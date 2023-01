Moulaye Ahmed Boubacar, président du Pmtr : « Nous sommes arrivés au bon moment car… »

(PMTR), Parti malien du travail et de la refondation. C’est le nom d’un nouveau parti politique lancé le samedi dernier à la Maison de la presse, à la faveur d’une conférence de presse. Présidé par l’ancien ministre Moulaye Ahmed Boubacar, il a comme devise : Démocratie-Paix et Travail. Le parti vient à point nommé car les autorités de la transition parlent aussi de refondation du Mali.

« Nous sommes arrivés au bon moment car les autorités de la transition parlent de la refondation », déclarait le président du PMTR tout en affirmant le soutien indéfectible de son parti aux FAMa en particulier et aux autorités de la transition en général dans sa lutte contre le terrorisme et la sécurisation de la population et de leurs biens.

En effet, le Parti malien du travail et de la refondation est un projet longuement muri car tous les cercles et régions du Mali ont été déjà parcourus par les fondateurs du parti avant ce jour pour convaincre le peuple malien d’adhérer aux idéaux de ce nouveau-né, plein d’ambitions pour un nouveau Mali.

Après avoir été accusé de militant de plusieurs partis politiques par les hommes de médias, Moulaye Ahmed Boubacar, répondra qu’il est à la recherche du meilleur pour Mali, même s’il a déjà appris beaucoup de choses étant jeune membre fondateur du parti Adema-Pasj et RPM. Ayant milité dans ces partis sans pouvoir faire respecter ses ambitions, il a décidé de créer son propre parti.

« Je suis à la recherche du meilleur », affirmait-t-il. Comme la refondation du Mali tient à cœur les autorités de transition, le Pmtr aussi compte d’abord sur ses propres moyens. « Nous sommes arrivés au bon moment et nous ne comptons sur personne que nous-mêmes », déclarera le président du Pmtr.

Pour lui, le contexte politico-social et économique dans lequel évolue notre pays interpelle tout patriote à la réflexion et à l’action. Le Pmtr ayant pour devise démocratie-paix-travail définit clairement sa ligne politique.

Parlant de démocratie, il dira que le Pmtr entend travailler avec tous et est convaincu que chaque Malien compte, quelles que soient ses idées, sa pensée, son ethnie pour le Mali de nos rêves. Et aucune action ne saura être menée sans l’implication de tous les citoyens et les dividendes qui en découlent au profit de tous.

« Sans démocratie, il est difficile de parler de justice sans laquelle aucune stabilité n’est possible. Cependant, notre démocratie se fondera sur nos valeurs culturelles et historiques, nous n’apprendrons de personne », précisera-t-il.

S’agissant de la paix, Moulaye Ahmed Boubacar estime que le Mali est une vielle nation née de plusieurs grands empires et royaumes parmi les plus célèbres d’Afrique : l’empire du Mali, l’empire Sanghoy, l’empire du Ghana et plusieurs royaumes. Il va jusqu’à dire que ce vieux pays est constitué de plusieurs communautés ethniques et culturelles ayant décidé de vivre ensemble et de faire du dialogue le soubassement de la vielle nation dont nous parlons.

« Au Pmtr, nous avons la conviction qu’aucun développement ne serait possible sans cohésion, sans entente et donc sans la paix », pense le président du parti.

Ayant été ministre de l’Agriculture, il soutiendra que le travail est le seul moyen d’apporter la noblesse et la souveraineté dans toute société. Le Mali est un pays de travailleurs, d’hommes et de femmes intelligents, donc talentueux.

« Le Mali est un pays regorgeant d’énormes potentialités, d’énormes espaces cultivables, suffisamment arrosés par les plus grands fleuves d’Afrique de l’Ouest, des sources d’énergie renouvelables et durables. Il est aussi un pays qui dispose de plus de 20 000 000 d’habitants dont plus de 40% sont jeunes pour une superficie de 1 241 238 km² », a-t-il expliqué.

Ayant collaboré avec les paysans pendant plusieurs années, il sait que l’agriculture, l’élevage et la pêche sont des activités économiques qui occupent plus de 80% de la population.

« Maliens de toutes les zones géographiques du pays, Maliens de toute les communautés, Maliens de toutes les cultures, Maliens de toutes les religions, rappelons-nous que nous ne formons qu’une seule et même nation dans une Afrique unie, comme le souhaitaient les pères de l’indépendance de notre continent », a lancé Moulaye Ahmed Boubacar.

Adama DAO

