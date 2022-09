De son côté, le président du Congrès national d’initiative démocratique (Cnid Faso Yiriwa ton), Me Mountaga Tall pense que la situation actuelle est dommageable pour les citoyens, l’état et la classe politique. Toutefois, le leader politique ajoute qu’il ne faudrait pas remettre en cause le principe du multipartisme intégral. D’après lui, celui-ci est un acquis démocratique extrêmement important. Et ce principe n’est pas en cause mais l’usage qui en a été fait. « Dès que la Constitution a fini d’affirmer le principe du multipartisme intégral, elle a dit que celui-ci s’exerce dans le cadre des lois.

Donc, ce sont les lois qu’il faut visiter, aujourd’hui », préconise l’ancien ministre pour qui ces règles sont de véritables passoires qui permettent de faire tout et n’importe quoi sans conséquence. Me Tall propose de trouver, sur la base d’une concertation élargie avec l’ensemble des forces politiques et institutionnelles, les textes qui permettent aux partis d’exister, de s’exprimer, mais de façon représentative et à apporter un plus à la vie démocratique de notre pays.