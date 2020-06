Nouhoum Sarr : Etoile montante de la politique malienne

L’échiquier politique ne chôme pas, surtout ces derniers temps à cause de la crise multidimensionnelle qui secoue le pays et qui a fortement davantage diviser les maliens. Les acteurs politiques, chacun à sa manière, défend ses idées. Parmi eux, un jeune leader émerge du lot à cause de la constance dans ses analyses, son courage et surtout son éloquence. Il s’agit de Nouhoum Sarr, président du FAD (Front Africain pour le Développement).

La valeur n’attend pas le nombre des années, a-t-on coutume de dire. Cette citation sied bien à celui qui a retenu notre attention de par ses prises de positions, ses clairvoyantes analyses lors des regroupements et sur les plateaux de télévisions. Qui est donc Nouhoum Sarr, cette étoile montante de la politique malienne ? Marié et père de 3 enfants, cet originaire de Kayes est un jeune loup aux dents longues de la scène politique malienne. A 34 ans, ce juriste de formation travaille dans le cabinet d’Avocat Global Partenaire. Il exerce cette profession libérale concomitamment avec la politique. En effet, le jeune Sarr est président et membre fondateur du FAD (Front Africain pour le Développement). Un parti politique qui a la particularité d’être créé à la Faculté de Droit par les étudiants qui aspirent à un Mali nouveau. Bien avant la création du parti, Nouhoum Sarr avec certains camarades de la FAC avaient créer un cadre de réflexion sur l’immigration clandestine. Après le coup d’état de 2012, il participa aux négociations de Ouagadougou dont il fut le plus jeune participant à ces assises. Malgré son jeune âge, Nouhoum Sarr commença a boxer dans la même catégorie que les ‘’grands’’. Ce qui est loin d’être une surprise puis qu’il prenait régulièrement conseil auprès des doyens et célèbres hommes politiques (Seydou Badian Kouyaté et Amadou Djicoroni. Sur leurs conseils, le parti FAD qui a soif de changement et de bonne gouvernance, soutient en 2013 la candidature du Dr Soumana Sacko à l’élection présidentielle. Le jeune Sarr occupera le poste de directeur adjoint de campagne du candidat Sacko. Après les élections, le jeune président du FAD ne va pas chômer sur le plan politique. Avec d’autres partis et mouvements, il s’opposa avec vigueur à l’accord de paix issu du processus d’Alger que le gouvernement a signé avec les mouvements armés. A la faveur de l’élection présidentielle de 2018, et la non candidature de Soumana Sacko, le FAD a soutenu la candidature de Soumaila Cissé. Nouhoum Sarr jouera dans la direction de campagne de Soumaila Cissé les sensibles postes de Conseiller Spécial et Porte-parole du candidat. Après cette élection fortement contestée par l’opposition, Nouhoum Sarr et son parti créent avec d’autres partis politiques le FSD (Front pour la Sauvegarde de la Démocratie). La situation intenable de la gestion du pays pousse le jeune président de parti à s’opposer au régime. Dans le cadre des activités du mouvement M5- RFP auquel le FSD est membre, nombreux ont été les compatriotes de l’intérieur et de l’extérieur qui ont été émerveillé par les interventions du jeune Nouhoum Sarr aussi bien sur les plateaux de télé, dans les studios de radios que dans les journaux et même sur le net. Avec éloquence et sans complexe, il fait ressortir les tares du président IBK et de son régime. Au point que certains compatriotes ont commencé a le surnommer ‘’ Futur OBAMA’’ de la politique malienne. Avec une confiance inébranlable au Mali des grands empires, le jeune Nouhoum Sarr clame haut et fort que le Mali va se relever. Pour cela, il dira comme appel à la jeunesse malienne qu’aucun pays ne se libère par des forces extérieures. C’est pourquoi, il l’exhorte a rejoindre le M5-RFP pour qu’ils écrivent ensemble la plus belle page de l’histoire de notre cher pays.

On peut bien dire que le président du Front Africain pour le Développement est l’étoile montante de la politique malienne.

Oumar Baba TRAORE

Commentaires via Facebook :