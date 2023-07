Le chef du gouvernement a donné ces orientations, hier à la Primature, à l’occasion de la tenue du premier Conseil de cabinet du nouveau gouvernement. C’était en présence des membres de la nouvelle équipe gouvernementale. Ce 2è gouvernement après la rectification, a soutenu Dr Choguel Kokalla Maïga, demeure une équipe de mission, avec une particularité d’accélérer le processus de construction et d’implémentation du Mali Kura. Cet idéal de changement et de renouveau qui a cristallisé les attentes légitimes de nos concitoyens pendant de longues années et qui ont été portées par le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP). «Oui, à l’arrivée, nous serons jugés aux actes, sur la base des résultats.

Mais au quotidien, nous le serons dans notre loyauté vis-à-vis du Mali et de la chose publique», a-t-il insisté. À l’heure du bilan, Dr Choguel Kokalla Maïga a souhaité que le gouvernement n’ait aucun complexe à pouvoir regarder notre peuple en face et dire : «Voilà ce que nous avons pu faire dans un horizon temporel limité et marqué par des contraintes endogènes et exogènes telles que l’insécurité généralisée, les effets post-Covid-19, les sanctions illégales et illégitimes de la Cedeao et de l’Uemoa, l’hostilité inégalée envers notre pays de certains partenaires historiques, la non acceptation de fait ou la controverse créée par certaines composantes de la Nation de l’esprit du M5-RFP et du sens profond du changement du 18 août 2020, les conséquences inattendues de la crise russo-ukrainienne». Dans cet exercice de reddition des comptes, il ne devrait y avoir de place pour aucun faux-fuyant de la part des gouvernants, ni pour aucun jugement subjectif de la part des gouvernés, susceptibles d’altérer leur verdict.

FAIRE BLOC- Afin d’arriver à bon port pour l’atteinte des objectifs fixés, le chef du gouvernement a soutenu que les ministres ont le devoir de constituer une seule équipe. Surtout de constituer un bloc monolithique dont la solidité ne doit rien envier à celle d’un roc. «Nous devons nous montrer exemplaires en tout temps et tout lieu vis-à-vis du bien public et du service public. Nous devons être habités en permanence par la recherche obstinée de l’intérêt général et par la satisfaction de l’intérêt collectif. Nous devons être en permanence à l’écoute des populations», a-t-il exhorté. De même, Dr Choguel Kokalla Maïga a indiqué que le gouvernement doit être à la hauteur des enjeux du moment, en se montrant capable de relever les défis persistants. Notamment ceux liés au retour de la paix, de la sécurité et du vivre-ensemble sur l’ensemble du territoire national. Mais aussi au retour de l’état et des services sociaux de base auprès des populations ; à la justice en conduisant à leur terme les grandes réformes en cours dans ce secteur si vital pour l’équilibre de la Nation.

Notre pays doit continuer, dira-t-il, à assurer sa présence dans le concert des nations à travers sa diplomatie, toujours centrée sur la défense de ses intérêts vitaux, dans le contexte des nouveaux rapports de forces que nous avons contribué, fort heureusement, à créer pour l’affirmation de notre souveraineté, pour la défense de l’indépendance, de l’unité, de l’intégrité et de la dignité. Et d’ajouter que le gouvernement doit servir notre pays par l’exemple, avec engagement, abnégation, patriotisme et humilité. Il s’agit de rassurer par la claire vision du gouvernement sur les enjeux fondamentaux du moment, par sa capacité à travailler en équipe, dans la collégialité, avec efficacité et efficience sous la haute conduite du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.

Dans le contexte de la souveraineté retrouvée ainsi que la défense de l’indépendance de notre pays, les efforts se concentreront davantage sur la politique des «Trois D», à savoir la Défense, la Diplomatie et le Développement, triptyque si cher au chef de l’état, a instruit Dr Choguel Kokalla Maïga. Dans cette perspective, le gouvernement élaborera sans tarder et soumettra au président de la Transition un nouveau plan de développement qui mettra l’accent sur la relance économique pour une prospérité partagée. Le Premier ministre a également rendu un vibrant hommage aux ministres sortants pour leurs résultats.

Oumar DIAKITE

