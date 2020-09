Nouveau président au Mali: vers une sortie de crise?

Réactions et analyses de cette situation au Mali et ses dernières évolutions lors de notre émission spéciale présentée par Nathalie Amar.

À ses côtés, Moussa Mara, ancien Premier ministre d’Ibrahim Boubacar Keïta entre avril 2014 et janvier 2015, Lamine Savané, chercheur à l’université de Ségou et Mohamed Amara, chercheur au Centre Max Weber de l’Université Lyon 2 et enseignant à l’université de Bamako.