Période de la transition : Le PARENA accuse Choguel K. Maïga d’une volonté de prolongation

Le Premier Ministre Choguel K. Maïga s’est-t-il installé dans la logique de travailler à une prolongation de la période de la Transition ? La réponse affirmative ne fait l’ombre d’aucun doute du côté du PARENA. « Il est claire que les chantiers que le Premier ministre veut ouvrir visent à préparer les conditions d’un prolongement de la période transitoire », indique le PARENA dans une déclaration rendue publique le 17 juin 2021.

Dans sa déclaration, le PARENA « déplore la cacophonie qui s’installe au sommet de l’État sur des questions fondamentales ». Selon le PARENA, « alors que dans son discours d’investiture, le 7 juin, le Président de la Transition s’engage solennellement à mettre en œuvre de façon judicieuse les conclusions du Dialogue national inclusif, le Premier ministre, lors de sa réunion avec les membres de son gouvernement, le 13 juin, ignorant l’engagement présidentiel, annonce l’ouverture d’un chantier hasardeux comme celui des ‘’Assisses nationales de la refondation », sur « instructions », dit-il, du président de la Transition ! ».

Mieux, Tiébilé Dramé est ses camarades ont rappelé que « dans son discours d’investiture, le président de la Transition s’engage, sur la base d’une Feuille de Route, à conduire ‘’ la mise en œuvre des actions prioritaires nécessaires à la réussite de la Transition, notamment l’organisation d’élections crédibles, justes et transparentes aux échéances prévues’’, au même moment, le Premier ministre entretient un flou artistique sur le respect de la durée convenue de la Transition ».

Au regard de tout cela, le PARENA n’a pas hésité à accuser Choguel K. Maïga de naviguer à contre courant de la volonté du Président de la Transition. « Il est clair que les chantiers que le Premier ministre veut ouvrir visent å préparer les conditions d’un prolongement de la période transitoire », a indiqué le PARENA dans sa déclaration.

Selon le PARENA, « il est évident que le temps restant ne saurait suffire pour entreprendre l’organisation non consensuelle d’ ‘’assises de la refondation’’ aux contours et à la durée imprécis, ensuite conduire des réformes et organiser la présidentielle et les législatives ».

Se déclarant partisan d’une Transition consensuelle et apaisée, le PARENA a invité les autorités à s’asseoir avec les représentants des forces vives pour actualiser la feuille de route et convenir des modalités d’organisation des élections devant marquer la fin de la Transition.

Enfin, le PARENA a appelé à l’union sacrée des enfants du Mali autour de leur pays en cette période délicate de son histoire nationale.

Assane Koné

