Pour une gestion plus efficiente des effectifs de la fonction publique de l’État et des Collectivités territoriales, afin de rationaliser les dépenses publiques, un projet de Système intégré de Gestion des Ressources humaines des Fonctions Publiques de l’Etat et des collectivités Territoriales (SIGRH) a été lancé, le mardi 24 mai 2022, par le Président de la transition, Colonel Assimi Goïta, Chef de l’Etat.

Piloté par le département en charge de la refondation de l’Etat, en partenariat avec les ministères sectoriels concernés, ce projet est financé par le budget national et entièrement exécuté par des fonctionnaires maliens. L’objectif général du projet est de doter les Fonctions publiques de l’Etat et des Collectivités territoriales d’un système de Gestion des Ressources Humaines intégrant les données du RAVEC.

Selon le Ministre de la Refondation de l’État, Chargé des relations avec les institutions, Pr. Ibrahim Ikassa MAÏGA, la mise en œuvre du projet comportera quatre phases : le développement du système de gestion intégré des ressources humaines ; le recensement et l’enrôlement des agents ; l’intégration des données biométriques ; la production des cartes d’agents. A l’en croire, le SIGRH comporte deux organes : un Comité d’orientation stratégique et un Comité technique d’exécution. Pour lui, ce projet ouvre une nouvelle ère pour la gestion des ressources de l’État.

Dans son intervention, le Président de la transition a fait savoir qu’il apparaît de plus en plus que la gestion des ressources humaines au niveau de la fonction publique de l’État et des Collectivités territoriales est entravée par des difficultés qui exigent des solutions plus adéquates. Pour lui, la maîtrise des effectifs, au niveau de la Fonction publique de l’État et des Collectivités territoriales, et de la masse salariale demeurent un véritable défi au Mali, d’où la nécessité de ce projet de Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines des Fonctions Publiques de l’État et des Collectivités Territoriales. Par ailleurs, le Chef de l’Etat a souligné que ce projet, incluant les données du RAVEC, dont la mise en œuvre s’étalera sur plusieurs mois, permettra de rendre les administrations publiques plus performantes, estime le Président GOÏTA, qui explique qu’à travers cette initiative, il y aura un enrôlement biométrique de l’ensemble des fonctionnaires de l’État et des Collectivités territoriales.

