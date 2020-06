Pour une sortie de crise post- électorale : 9 Milliards 400 Millions FCFA à repartir entre 47 candidats victimes de Manassa

Des voix s’élèvent pour la dissolution de l’Assemblée Nationale avec comme argument le trucage des résultats des dernières législatives par la Cour Constitutionnelle. Un acte qui a offusqué l’opinion nationale qui, majoritairement a rejeté ces résultats. Des démarches sont déjà en cours pour une éventuelle sortie de crise.

La nouvelle Assemblée Nationale est- elle morte née ? En fonction des multiples plaintes en vue de sa dissolution. On peut bien le dire à cause de la mascarade orchestrée par la présidente de la Cour Constitutionnelle Manassa Danioko. Face à cette demande pressante, une médiation entamée au sommet de l’Etat fait son chemin. Les sources proches de la médiation nous révèlent que les candidats aux législatives victimes de la triche de la Cour Constitutionnelle ont été approché par le chef de l’Etat pour demander de renoncer à toute action allant dans le sens d’une demande de dissolution de la représentation nationale. En contrepartie, les lésés des dernières législatives seront dédommagés à hauteur de 200 millions de francs CFA chacun. Ce qui fait un montant total de 9 milliards 400 millions de francs CFA. Et les candidats victimes concernés qui sont au nombre de 47 viennent des circonscriptions électorales victimes : Commune I, V, VI, Kati, Bougouni, Sikasso, Mopti et Yanfolila.

Cette proposition de sortie de crise pourrait-elle sauver l’assemblée nationale ? Le reste des démarches nous le prouvera.

Oumar Baba TRAORE

