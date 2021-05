Pr Clément Dembélé sur l’élection présidentielle: « Nous allons juger les candidats par ce qu’ils ont fait pour le Mali »

Le président de la Plateforme contre la Corruption et le Chômage au Mali (PCC), Pr Mahamadou Clément Dembélé, a rencontré, hier, lundi 10 mai, à la Maison des Jeunes de Bamako, les différents Coordinateurs de son regroupement. A cette occasion, il leur a instruit de nouvelles directives pour la bonne gouvernance et la nouvelle stratégie contre la corruption et la délinquance financière. Il a aussi annoncé le lancement, dans quelques jours, partout au Mali, et ailleurs, d’un nouveau Mouvement.

