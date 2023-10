Préparation des futures élections au Mali : La CODEM multiplie les rencontres

Après sa rencontre avec l’Union pour la Démocratie et le Développement (UDD), le 9 octobre dernier, la Convergence pour le Développement du Mali (CODEM), présidée par Housseini Amion GUINDO dit Poulo, ancien ministre, a rencontré, le jeudi 12 octobre 2023, le Parti pour le Développement Economique et la Solidarité (PDES). Au cours de ces différentes rencontres, les différents partis politiques ont « exprimé leur satisfaction quant à la convergence de leurs points de vue sur les sujets abordés et ont convenu de maintenir des contacts fréquents et d’initier un regroupement à caractère politique et électoral pour les prochaines échéances électorales ».

«Une délégation de la Convergence pour le Développement du Mali (CODEM), conduite par son Président Housseini Amion GUINDO, a été reçue ce jour jeudi 12 Octobre 2023 par le Comité Directeur National du Parti pour le Développement Economique et la Solidarité (PDES), dirigé par son Président, Moulaye Oumar HAIDARA », révèle un communiqué conjoint PDES/CODEM en date du 12 octobre 2023. Le communiqué indique que cette rencontre qui s’est tenue au siège du PDES à la demande du Parti CODEM, a permis des échanges constructifs sur des sujets cruciaux concernant la vie de la ration et les relations bilatérales entre les deux Partis Politiques. Selon le communiqué conjoint, les échanges ont porté sur les préoccupations liées à l’évolution de la situation sécuritaire du Pays, la situation socio-économique et la situation politique. « Les deux Parties ont exprimé leurs préoccupations et inquiétudes concernant la reprise des hostilités entre les FAMAS (Forces armées maliennes) et le CSP-PSD (Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement). Les deux ont convenu de travailler ensemble au renforcement de la Démocratie, de la Paix et de la Prospérité au Mali. Les deux Parties ont exprimé leur satisfaction quant à la convergence de leurs points de vue sur les sujets abordés et ont convenu de maintenir des contacts fréquents et d’initier un regroupement à caractère politique et électoral en vue d’envisager l’avenir ensemble », révèle le communiqué conjoint.

Bien avant cette rencontre, une délégation de la Convergence pour le développement du Mali (CODEM), conduite par son Président, Housseini Amion GUINDO, a avait été reçue le lundi 9 octobre 2023, par le Conseil exécutif de l’Union pour la Démocratie et le Développement (UDD), dirigé par son premier vice-président, Bréhima Silimana. Les deux partis ont également exprimé leurs préoccupations et leurs inquiétudes face à la reprise des hostilités entre les FAMAS et le CSP-PSD. « Après des échanges fructueux, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la convergence de leurs points de vue sur les sujets abordés et ont convenu de maintenir des contacts fréquents et d’initier un regroupement à caractère politique et électoral pour les prochaines échéances électorales », soulignait le communiqué conjoint UDD/ CODEM.

Par ailleurs, il faut noter que la CODEM de Poulo est membre fondateur de la Plateforme d’alliance Espérance nouvelle Jiguiya Kura. Le Parti CODEM est également membre fondateur de l’Appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali. Ces deux organisations sont toutes composées de partis politiques, d’associations, de mouvements et d’Organisations non gouvernementales (ONG). Autant dire que Poulo affûte déjà ses armes avant la présidentielle devant mettre fin la transition en cours au Mali.

Aguibou Sogodogo

