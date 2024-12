Primature : Le chef du gouvernement échange avec des acteurs sociaux et leaders d’opinion

Le premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, a reçu les chefs de quartiers de Bamako, les groupements de femmes du Mali, le Recotrade et le CNJ. Il a demandé à ses invités de l’accompagner dans sa mission pour la réussite de la Transition

Dans le cadre de ses prises de contact, le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré, hier à la Primature, successivement les chefs de quartiers de Bamako, les groupements de femmes du Mali, les membres du Réseau des communicateurs traditionnels pour le développement au Mali (Recotrade) et le Conseil national des jeunes (CNJ).

Le Premier ministre a expliqué à ses invités le contenu de la lettre de cadrage envoyée au gouvernement par le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, lors de la session du Conseil des ministres tenue le 27 novembre dernier. Ce document invite le gouvernement à consolider les acquis et à poursuivre les réformes entamées, conformément aux attentes légitimes du Peuple malien.

Mais aussi des réformes annoncées lors des Assises nationales de la Refondation (ANR) et du Dialogue inter-Maliens (DIM), avec une attention particulière sur les questions déterminantes pour la réussite de la Transition. Il s’agit notamment de la défense et de la sécurité ; la poursuite des réformes, notamment dans le secteur de la Justice pour renforcer la lutte contre la corruption, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles.

Mais aussi la mise en œuvre diligente de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel (AES) ainsi que la création des conditions en vue d’élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la Transition. Le Chef du gouvernement a demandé l’accompagnement et le soutien pour la mise en œuvre correcte du document.

Le Général de division Abdoulaye Maïga a apprécié le rôle de ses différents interlocuteurs, tout en reconnaissant que c’est ce qui fait d’eux des vecteurs de la paix et de la cohésion dans nos terroirs en période de conflits et de paix. Parlant des jeunes qui occupent une place importante en raison de leur rôle et responsabilité dans le Mali d’aujourd’hui et de demain, selon le chef du gouvernement, rien de durable, de pérenne, ne peut être entrepris sans les jeunes, acteurs soldats et bénéficiaires du changement. Il a annoncé qu’en plus des actions prioritaires, une attention particulière sera accordée aux actions de promotion des jeunes, à travers le Plan d’Action du Gouvernement (PAG).

En outre, le Premier ministre a signalé que les femmes sont au début et à la fin de toutes les actions dans nos communautés, de tout projet de société et de tout plan de développement. À cet effet, il a demandé l’accompagnement de l’ensemble des femmes du Mali pour une Transition réussie et apaisée. Sans oublier les chefs de quartiers qui sont responsables de certaines tâches administratives dans leurs quartiers. Mais aussi, ils sont chargés de la sécurité, de l’information et de bien d’autres activités utiles à la cité.

À ce sujet, il a appelé les populations à redoubler de vigilance en dénonçant systématiquement tout fait suspect aux Forces de sécurité et en rejetant les propositions d’enrôlement au sein des Groupes armés terroristes. Pour leur part, les invités du jour ont salué l’initiative du Chef du gouvernement. Ils ont promis de continuer à jouer pleinement leur rôle dans la régulation et l’apaisement du climat social. Avant de formuler des bénédictions pour le retour de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays.

Souleymane SIDIBE

