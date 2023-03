Projet de nouvelle constitution : La COFOR-MALI exprime sa satisfaction !

Apres la publication du document du Projet de la nouvelle Constitution par le Gouvernement, la Coalition des Forces Juvéniles pour le Renouveau au Mali (COFOR-MALI) a fait un communiqué pour exprimer sa satisfaction après que ses préoccupations soient prises en compte dans ce projet et inviter le Gouvernement à réunir les conditions sécuritaires et politiques pour la tenue effective d’un vote référendaire sur ce projet de la nouvelle Constitution.

Dans ce communiqué, la Coalition des Forces Juvéniles pour le Renouveau au Mali (COFOR-MALI) dit avoir suivi avec intérêt l’évolution des travaux de la Commission de finalisation de la nouvelle Constitution. Et d’ajouter qu’à travers son représentant y siégeant, elle note que ses principales préoccupations ont été prises en compte. Il s’agit, selon la COFOR-MALI, de l’introduction d’un discours par an du Président de la République devant le Parlement réuni en congrès, de l’introduction de la proportionnelle pour l’élection des députés de l’Assemblée nationale corrigeant ainsi une injustice pour nombre de partis politiques et des candidats indépendants, l’introduction de la Cour des Comptes afin de respecter les normes communautaires longtemps mises en œuvre par les autres pays membres de la communauté sous régionale.

Au vu de tout ce qui précède et du compte-rendu de participation de leur représentant au sein de la Commission de finalisation, précise ce communiqué, la COFOR-MALI dit féliciter les membres de la dite commission pour leur sens élevé de responsabilité pour avoir respecté le délai de remise du document final au Chef de l’Etat.

« La COFOR-MALI, soucieuse de la réussite de la période de la transition, encourage les plus hautes autorités à poursuivre ses efforts en vue de réunir les conditions sécuritaires et politiques pour la tenue effective d’un vote référendaire sur le projet de nouvelle Constitution », a-t-elle indiqué. Et d’appeler les plus hautes autorités à procéder à une large sensibilisation des populations sur le contenu du projet de nouvelle Constitution dans toutes les langues pour une meilleure compréhension de la population afin que, plus jamais, les Maliens ne soient gouvernés par des lois dont ils ne connaissent ni le contenu ni le sens. Et de lancer un appel à l’union sacrée et à l’action collective à l’ensemble des acteurs politiques et de la société civile pour reformer en profondeur le fonctionnement démocratique, institutionnel et politique du Mali.

En principe, ce projet de nouvelle Constitution doit être soumis à un referendum pour ce mois de mars quand on se fie au chronogramme électoral publié par le Gouvernement en juin 2022. A cet effet, les opinions divergent, non seulement sur le contenu de cette nouvelle Constitution que sur l’hypothèse de la tenue à date du référendum annoncé.

A la différence de la COFOR qui a fait preuve de courage en saluant les autorités et en prônant la tenue rapide du référendum, d’autres partis politiques et organisations de la société civile demandent l’abandon de ce projet de Constitution, qui à leurs yeux n’est pas opportun pour le moment pour notre pays qui est plongé dans un défi sécuritaire. C’est le cas du Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA) et la Plateforme « Appel du 20 février pour sauver le Mali ».

Adama Tounkara

