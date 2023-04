Projet de nouvelle constitution : Le FSD satisfait de la prise en compte de l’essentiel de ses préoccupations.

Le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) se dit résolument déterminé à accompagner le processus de réformes jusqu’à son aboutissement. Ses membres ont ainsi organisé une conférence de presse, le samedi 8 avril 2023, au siège du front, à Badalabougou. Une déclaration a été faite à l’occasion par le vice-président du front, non moins président du parti URD, Pr. Salikou Sanogo. Il ressort de cette déclaration que le FSD est satisfait de la prise en compte de l’essentiel de ses préoccupations dans la nouvelle constitution.

Aux dires du vice-président, le FSD, après analyse du projet de la nouvelle constitution, constate avec satisfaction la prise en compte de l’essentiel de ses préoccupations. Ainsi, il a rappelé que l’URD, membre du FSD, déjà en 2018, sous le leadership de Feu l’honorable Soumaila Cissé, s’est inscrite dans une logique de réformes profondes institutionnelles, électorales et administratives.

A l’en croire, le FSD s’est principalement inspiré des propositions faites par l’URD. Selon lui, ces propositions de réformes ont fait l’objet de discussions avec de nombreux acteurs politiques et ont été remises à feu le Président Ibrahim Boubacar Keita en personne, et au organisateurs du Dialogue National Inclusif (DNI) pour être versées dans les débats. Il a souligné que le FSD a versé ses propositions de réformes électorales aux travaux des Assises Nationales de la Refondation (ANR) et que des partis membres ont porté ces mêmes propositions à la commission Loi du Conseil National de la Transition (CNT) lors des discussions sur le projet de la loi électorale. Par ailleurs, il a expliqué que les principales propositions en lien avec les réformes constitutionnelle et institutionnelle, transmises à la Commission d’élaboration de la nouvelle constitution, sont entre autres : adopter une nouvelle constitution pour passer à une 4ème république ; exiger la déclaration de bien des candidats lors du dépôt de candidature ; prévoir dans la nouvelle constitution la possibilité de destitution du Président de la République dans certains cas avant la fin de son mandat ; créer un parlement à deux chambres : une Assemblée constituée des députés et un sénat composé des représentants des collectivités, des autorités coutumières et religieuses ; instaurer l’appel à candidature pour pourvoir les postes de responsabilité de l’État ; introduire la proportionnelle pour l’élection des députés et le principe de la suppléance en cas de transhumance ou de décès d’un député, etc.

Ainsi, pour le FSD, le projet de constitution présenté prend en compte l’essentiel des propositions ci-dessus mentionnées et rencontre l’assentiment et l’adhésion des militants et sympathisants du FSD. Pour conclure, il dira que le FSD, fidèle à ses principes de défense des intérêts supérieurs du Mali, est résolument déterminé à accompagner le processus jusqu’à son aboutissement.

Aussi, il a précisé que ces échanges qu’ils souhaitent sincères et empreints de grande courtoisie et de responsabilité, reflètent la position du FSD suite à la présentation du projet de nouvelle constitution par le Président de la transition.

Ousmane Baba Dramé

