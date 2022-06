Après son premier congrès ordinaire en janvier 2022, le Rassemblement des Maliens (RAMA) a organisé une journée de prise de contact entre les 121 membres du bureau politique national. C’était le samedi dernier, au CICB sous la présidence de Paul Ismaël Boro président du parti.

« Se connaitre de vue, coller un visage sur chaque nom, entre nous membres du bureau politique national, tel est l’objectif de cette rencontre aujourd’hui », a lancé le secrétaire général du parti, Ibrahim Coulibaly dit IC.

Ils étaient en grande majorité présents à la rencontre de prise de contact, les 31 vice-présidents, les responsables de secrétariat, les présidents des commissions et le président du parti Paul Ismaël Boro. Ils étaient nombreux à venir des régions du Mali et aussi de l’extérieur pour participer à la prise de contact.

La rencontre de prise de contact a été aussi une occasion pour le parti de revenir sur les idéaux qui ont prévalu à la création du parti. Les 121 membres ont eu droit à des conseils et orientations de la part du conseil des sages et les présidents d’honneur à savoir Nouhoum Dembélé, le premier président d’honneur à vie. « Nous sommes des rassembleurs, alors, rassemblons-nous et rassemblons les autres autour du Mali. C’est ce qui fera la grandeur de notre parti », a conseillé le premier président du parti Rama, Nouhoum Dembélé.

Le président Paul Ismaël Boro a, quant à lui, remercié l’ancien bureau politique national provisoire qui a piloté le parti pendant 3 ans. A ses dires, ses membres n’ont ménagé aucun effort pour l’avancement du Rama sur l’échiquier politique national. Il a invité les 121 membres de l’actuel bureau à redoubler d’effort pour la réussite de leur mission pendant les 5 ans de mandat. Il s’agit entre autres de la cotisation mensuelle, la présence aux différentes réunions et le militantisme exemplaire.

Sur les questions politiques et sécuritaires, le président Paul Boro a salué l’effort des FAMa dans la sécurisation du pays et a invité les autorités de la transition et la Cédeao à tenir compte de la situation précaire du Mali lors du prochain sommet. Pour lui, les Maliens sont déjà éprouvés et il faut un consensus.

Des remerciements et des salutations ont mis fin à la journée de prise de contact des membres du bureau politique national ce jour au CICB.

Koureichy Cissé

