Le président Housseini Amion Guindo président du parti (Codem), dans un communiqué du 06 février, souligne : « C’est avec une vive préoccupation que le Parti convergence pour le développement du Mali a pris connaissance du décret 0041/PT-RM du 04 février 2022 portant convocation du Conseil National de Transition en session extraordinaire en vue entre autres de la modification de la charte de la transition » . Il ajoute qu’au moment où le peuple s’attend au bilan de la transition et à un véritable dialogue entre les forces vives de la nation pour dégager un consensus national nous permettant de repartir sur des nouvelles bases, la CODEM constate l’embastillement par les autorités de la transition du CNT, dont la mise en place en elle-même a violé le décret de sa création, dans le seul but de se maintenir au pouvoir. Avant d’ajouter que la Codem s’étonne du soudain intérêt des autorités de la transition pour cette Charte dont la violation systématique nous a conduits aujourd’hui dans l’impasse. « Dans sa posture de veille pour une transition réussie, le parti regrette cette fuite en avant qui s’inscrit tout comme les assises dite de la refondation dans une volonté d’accaparement du pouvoir », a-t-il expliqué. Il a ensuite mis un accent dans ce contexte de souffrance généralisée de nos populations, accentuée par les sanctions de la Cedeao. Dans son communiqué le parti Codem invite les autorités de la transition à éviter toute situation d’incompréhension préjudiciable à la cohésion nationale et qui pourrait être de nature à agrandir le fossé entre notre pays et nos partenaires

Fatoumata Fofana

