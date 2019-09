Dans l’optique du réveil pour une mobilisation du peuple malien pour préserver sa souveraineté, les leaders du Mouvement pour la restauration de la dignité et la souveraineté du peuple et de la Nation (MRD-SPN) ont animé le 4 septembre 2019 à la Maison de la presse de Bamako une conférence de presse pour lancer les activités du Mouvement.

La rencontre a enregistrée, la présence du président du MRD-SPN, Mohamed Ag Ibrahim Haidara et du guide Chouala Bayaya Haidara, entre autres.

“La souveraineté appartient et doit demeurer au peuple, nous peuples assumons notre souveraineté et montrons la voie à suivre aux gouvernants. Le dialogue social, politique et religieux doit être inclusif sans tabou, et sans aucune restriction, les maliens doivent retrouver la paix. Gouvernants, confiez vous au peuple, il vous soutiendra, vous montrera la voie et vous accompagnera pour un Mali qui gagne“, telle est la conviction du Mouvement pour la restauration de la dignité & la souveraineté du peuple et de la Nation (MRD-SPN).

Le président du MRD-SPN dira que son Mouvement va accompagner, soutenir, orienter et surtout rappeler à l’ordre le processus de mise en œuvre inclusive de l’accord dans le seul but de préserver l’intérêt national à travers leurs diversités sociales, culturelles, politiques, raciales et religieuses. Et d’ajouter que cette dynamique ne serait possible qu’avec des dirigeants qui sont véritablement à l’écoute de leur peuple.

Mohamed Ag Ibrahim Haidara a rappelé que le Président de la République IBK vient de vivre le 5 avril 2019 une démonstration de force et de la souveraineté du peuple malien, suite à laquelle il a accédé à la démission de son Premier ministre et la mise en place d’un cadre politique de dialogue pour le centre, afin de répondre à une partie des attentes des forces vives de la nation et du peuple tout entier.

Rencontre Asma-Codem: Echanges sur les grandes questions de développement du Mali

Le jeudi dernier une délégation du bureau politique national de l’Asma, conduite par le son président, l’ancien Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga (SBM) a été reçue au siège de la CODEM par son président Housseyni Amion Guindo.

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre d’une série de visites de courtoisies entreprises par SBM pour renouer des relations avec les formations politiques et parler du développement du pays.

SBM ne fait que multiplier les contacts avec les populations et les formations politiques de la place pour échanger sur des questions importantes concernant la vie de notre nation.

Ainsi après l’Adema-Pasj, l’URD du chef de file de l’opposition, il a utilisé la même approche avec le parti de la quenouille. SBM était vent discuter du développement du Mali et tisser des relations avec la CODEM.

Comme, on peut le constater l’ancien Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga essaie de réunir autour de lui certains faiseurs de rois pour les futures échéances électorales. Pourra t-il réussir à rassembler autour de lui un bloc solide ?

En tout état de cause, l’homme dispose d’une grande expérience en politique qu’il a acquise depuis l’avènement de la démocratie dans notre pays.

Tous les observateurs avertis de la politique malienne estiment que les prises de contacts engagées avec certains partis politiques par SBM sont salutaires et constituent des signes de décrispation politique. ” Nous sommes venus échanger avec nos frères de la CODEM sur les grandes questions du développement du Mali. Nous avons trouvé des militants de la CODEM disposés à regarder dans la même direction que nous” a ajouté Soumeylou Boubèye Maiga.

Les formations politiques ont toujours partagé une bonne relation de fraternité et cette rencontre vient renforcer davantage ces acquis au grand bonheur de nos populations. De toutes les façons, les Maliens ont besoin d’un président qui va réconcilier la classe politique et assurer parfaitement la cohésion sociale tant déchirée.

En tout état de cause Soumeylou Boubèye Maiga est dans une logique depuis un certain moment. Il s’affiche aujourd’hui plus que jamais comme un rassembleur de la classe politique et de la société civile à travers ses prises de contacts et ses démarches auprès des notabilités.

Seydou Diamoutené

