Le constat général qui ressort des résultats proclamés hier par le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation est qu’à l’exception des régions du septentrion, le scrutin n’a pas mobilisé dans le reste du pays

Le contexte sécuritaire et la psychose provoquée par la pandémie du coronavirus auront plombé le taux de participation du 1er tour des élections législatives du 29 mars dernier qui s’établit à 35,73%.

Sur 7.663.464 électeurs inscrits, il y a eu 2.738.428 votants. Ces chiffres ont été annoncés hier par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha Bah, lors de la proclamation des résultats provisoires du scrutin.

Le ministre Bah a rappelé que c’est en exécution de la résolution n°1 du Dialogue national inclusif (DNI) et conformément aux dispositions de la loi électorale que le collège électoral a été convoqué par le décret 2020-0010-P-RM du 22 janvier 2020 le 29 mars 2020, pour le 1er tour et le 19 avril pour le second tour sur toute l’étendue du territoire national afin d’élire les députés à l’Assemblée nationale.

Selon lui, le 1er tour s’est, dans l’ensemble, déroulé normalement sur toute l’étendue du territoire. «Les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart à 8 heures pour fermer à 18 heures. Cependant, pour diverses raisons, certains bureaux n’ont pu ouvrir, alors que d’autres, après l’ouverture du scrutin, n’ont pu fonctionner», a-t-il déploré, précisant que sur un total de 22.147 bureaux de vote, 797 sont restés fermés. Ce qui représente 208.508 électeurs, soit 3% du corps électoral.

D’après Boubacar Alpha Bah, le taux de participation constitue encore un défi à relever pour notre démocratie.

……..lire la suite sur lessor.site

Commentaires via Facebook :