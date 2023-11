Révision annuelle des listes électorales : La COPER Mali sonne la mobilisation citoyenne

La Coalition des organisations partenaires pour des élections réussies au Mali (COPER Mali) a organisé une conférence de mobilisation citoyenne autour de la Révision annuelle des listes électorales (RALE). Cette activité qui s’est tenue le samedi 28 octobre 2023, à l’hôtel Massaley, avait pour but de mobiliser la population autour de cette opération capitale devant conduire à la bonne tenue des élections. C’était sous la présidence du président du COPER Mali, Mamadou Fadiala Kéita.

Depuis octobre 2019, COPER Mali, en partenariat avec le PNUD, s’investit à rendre l’opération de Révision annuelle des listes électorales (RALE) plus participative. C’est partant de là que depuis la mi-septembre de cette année, le consortium de 20 ONG regroupées au sein de COPER est à pied d’œuvre sur l’ensemble du territoire pour informer, former, sensibiliser dans le seul but de mobiliser la population autour de la RALE. Membre de COPER, Aminata Oumar Touré a expliqué certains nombres d’objectifs spécifiques pour accroître la participation citoyenne à la RALE. Il s’agit, dit-elle, de rendre lisible et visible l’apport du PNUD/ PAREM aux OSC pour une mobilisation accrue à l’opération de RALE ; mettre l’accent sur la validation des nouveaux majeurs sur les listes électorales et sensibiliser et mobiliser les jeunes, femmes, les hommes, les personnes en situation de handicap et les déplacés. Le trésorier de COPER Mali, Noumoussa Sanogo, s’est penché sur la méthodologie d’intervention qui porte sur les animations de proximité, la mise à contribution des relais via la diffusion des communiqués radio, la publication d’articles de presse, la mise en ligne des messages et la formation ainsi que l’implication des autorités traditionnelles et coutumières. Il est à préciser que ces communications et animations se font en langues locales pour de meilleure compréhension des enjeux de la révision des listes électorales par la population.

Dans son discours, le président de COPER Mali, Mamadou Fadiala Kéita, a évoqué la portée de la RALE et le triptyque : paix, transparence et participation. Sur ces sujets, il a déclaré ce qui suit : « Au vu des objectifs déclinés, du temps imparti à la Révision annuelle des listes électorales, c’est-à-dire les trois derniers mois de l’année avec comme phase cruciale le mois d’octobre et des résultats attendus, l’on peut aisément conclure que l’impact de nos actions a trait à la prise de conscience progressive et salutaire des citoyens à faire de cette opération nationale à la fois un engagement individuel et communautaire. C’est ce faisant que le fichier qui en sortira sera facteur de paix et de crédibilité des élections du fait du caractère participatif de la RALE ».

Considérant que le devenir et l’avenir de notre gouvernance qui se joue, le président de COPER a invité la population à faire de l’opération de la RALE une préoccupation majeure en se rendant auprès des commissions administratives.

Sidiki Dembélé

