Le Parti du Chameau s’est consacré plus d’un mois durant à diverses rencontres dans ses structures de la base, en vue de procéder à un état des lieux des sections dans le District de Bamako et de tenir prêt à une éventuelle échéance électorale. À l’orée du mois de Ramadan, la formation conduite par Mamadou Oumar Sidibé était ainsi très active et l’ensemble des sections de la capitale ont déjà reçu le bureau politique et exposé leurs préoccupations. La boucle de la boucle est déroulée le week-end en Commune I, notamment à Sikoro, après les Communes 4 et 3 et 2 alors que le FASOKO TOUR prenait déjà forme en Commune 6 dès le lendemain des Assises du parti en Commune 5. Somme toute, lesdites rencontres auront servi à la direction pour se mettre à jour sur les réalités locales des circonscriptions et aborder publiquement la vie du parti. En attendant les indications des autorités et l’avènement d’un calendrier électoral, pas de fixation sur les élections, selon l’approche du président Mamadou Oumar Sidibé et camarades. Il importait, en revanche, d’être en phase avec les représentations du PRVM-FASOKO et de mettre en lumière les défis de l’heure. «Les difficultés que vit le Mali sont nées d’une crise de confiance car nous sommes divisés. Beaucoup de leaders politiques rasent les murs à cause de ça, mais notre famille politique comprend des hommes et femmes de valeur », a-t-il dit à ce sujet, avant de mentionner que l’exercice du pouvoir reste dévolu aux hommes politiques dans la nouvelle constitution comme dans la précédente loi fondamentale.

Depuis le milieu du mois d’octobre, le porte étendard de la plate-forme ANW KO FASOKO a été élu par ses pairs pour conduire le Forum des Partis et Mouvements Politiques sur une durée de 6 mois. C’est à cause des contraintes de cet agenda que Mamadou Oumar Sidibé fut débordé. Les réformes politiques du moment dont la révision de la charte des partis politiques ont eu raison de son temps en ce début d’année 2025. Priorité est donc faite à la base pour une restitution des engagements pris au nom du parti.

Il nous revient par ailleurs que des assises régionales sont envisagées après le mois de Ramadan, afin de communier avec la famille du chameau politique dans le pays profond.

I KEÏTA

Commentaires via Facebook :