Hier, mercredi 18 janvier 2023, le Président de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE), Maître Moustaphe CISSE, a rendu une visite de courtoisie au Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-Parole du Gouvernement, Colonel Abdoulaye MAÏGA, pour lui présenter les membres du collège de l’AIGE chargés de l’organisation des élections générales et référendaires. Selon la cellule de communication du département, le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, a exhorté le collège de l’AIGE à réussir les défis de l’organisation des différentes élections.

Selon la cellule de communication du ministère de l’administration territoriale, le Président de l’AIGE inscrit cette visite dans le cadre des prises de contact avec ses partenaires stratégiques en l’occurrence le Ministère de l’Administration territoriale et la Décentralisation. Pour réussir l’organisation des élections, l’AIGE sait compter sur le partenariat et la bonne collaboration entre son institution et le Ministère de l’Administration territoriale.

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a remercié et salué le Président de l’AIGE et ses collaborateurs pour l’initiative et la démarche. Le Ministre les a rassurés de l’appui technique et matériel de son département pour l’organisation des élections générales et référendaires conformément aux dispositions de la loi électorale.

Le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a exhorté le collège de l’AIGE à réussir les défis de l’organisation desdites élections, défis qui, selon lui, ne sont pas insurmontables au regard de l’engagement du Président de l’AIGE et de toute son équipe.

A noter que le mardi 10 janvier 2023, le Président de la Transition, Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a installé les membres du Collège de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) dans leur fonction. Au cours de cette cérémonie d’installation tenue au Palais présidentiel de Koulouba, le Président du Collège de l’Autorité indépendante de gestion des élections, Me Moustapha CISSE, a rappelé les missions phares de l’AIGE. Des missions qui se résument particulièrement à l’organisation et à la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales en République du Mali. Selon lui, l’AIGE portera une attention particulière au « fichier électoral dont l’actualisation nécessitera une harmonisation des données de l’état civil et du fichier lui-même en vue de la confection des cartes d’identité biométrique d’une part, et à la configuration du fichier électoral conformément à la nouvelle réorganisation territoriale d’autre part ». Un accent sera également mis sur tout le processus du vote, afin d’assurer la transparence et la crédibilité des prochaines élections. « Dans les prochains jours, l’AIGE envisage l’installation de ses coordinations décentralisées en vue de l’opérationnalisation effective de l’autorité », a rassuré Me Moustapha CISSE.

A. Sogodogo

