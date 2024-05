BVG : Le nouveau vérificateur Mohamed Daou prête serment

Il est 9 heures lorsque Mohamed Daou, Vérificateur spécialisé en marchés publics au Bureau du Vérificateur général est appelé à la barre où il doit prêter serment devant la Cour suprême.

C’était en présence de ses collègues, de ses proches et du directeur de la formation, de la documentation et du personnel, Drissa Mamadou Coulibaly. L’audience était présidée par le vice-président de la Cour suprême, Moussa Diarra, qui avait à ses côtés Hamadoun Cissé et Tiécoura Mallé.

A l’ouverture de la séance, le greffier a lu la décision du Vérificateur général, Samba Alhamdou Baby, portant nomination du nouveau vérificateur. A la suite de cette intervention, l’avocat général, Mme Habibatou Maïga a brièvement présenté le nouveau vérificateur M. Daou, qui est titulaire d’un master en gestion de projet, d’une maîtrise en sciences de gestion de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako (FSEG), et d’une attestation de réussite de l’Ecole nationale d’administration (ENA – 3e promotion). Dans son réquisitoire, elle rappellera que la prestation de serment devant la Cour suprême du Mali est symbolique et marque le début d’une carrière et doit guider le comportement du cadre.

Daou a juré devant la Cour, “de remplir ses fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République et de se comporter en digne et loyal vérificateur“.

Sur ce, le président de la Cour lui a donné acte de son serment et l’a renvoyé à l’exercice de ses fonctions.

Source : Cecom-BVG

