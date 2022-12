“Soyez rassurés du soutien indéfectible des autorités de la Transition pour mener à bien cette mission d’assainissement de la gestion publique que l’Etat vous assigne”.

En recevant le Rapport 2021 du Bureau du Vérificateur Général (BVG) mardi 29 novembre 2022 au Palais de Koulouba, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a une fois de plus réaffirmé son soutien au Vérificateur Général Samba A. Baby dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, qui fait partie des priorités. ” Je note avec satisfaction la diversité des interventions du Bureau du Vérificateur Général qui a su évoluer sur des vérifications financières et de conformité, des vérifications de performance, des vérifications de suivi de recommandations et l’évaluation de politiques publiques. Ces interventions ont couvert presque tous les secteurs stratégiques du développement de notre Pays “, a souligné le Colonel Assimi Goïta. Avant de préciser : “les autorités de la Transition ont préconisé les audits de certains secteurs clés afin de conférer à l’action publique de la réforme de l’Etat une plus grande pertinence. Il est d’ores et déjà heureux de constater que vous ayez pu nous offrir, à travers le présent rapport annuel 2021 une photographie d’irrégularités qui handicapaient sérieusement le fonctionnement des services publics concernés “. Voici le discours intégral du Président de la Transition lu lors de la remise officielle dudit rapport.

La cérémonie qui nous réunit marque la remise officielle du Rapport du Bureau du Vérificateur général au titre des activités de l’année 2021. Au regard de l’aspiration du peuple malien à plus de bonnes pratiques et de gestion efficiente au sein de nos structures et services publics, la présente cérémonie constitue un tournant décisif dans le vaste chantier de la lutte contre la corruption et autres pratiques connexes.

Monsieur le Vérificateur Général ;

Je voudrais vous féliciter chaleureusement pour le travail que vous ne cessez, à travers votre Bureau, d’accomplir en mettant en exergue les dysfonctionnements des structures et services publiques sur la base d’une cartographie qui offre une vue d’ensemble sur la question. Par la persévérance de vos équipes, de nombreuses missions de vérifications ont été courageusement conduites au cours l’année 2021 et suivies de recommandations pertinentes.

Mesdames, Messieurs ;

C’est avec un grand bonheur que nous saluons la présence parmi nous, de Monsieur l’Auditeur Général du Rwanda. Une présence qui témoigne sans nul doute d’une volonté affirmée de partenariat fécond entre nos deux pays qui partagent quasiment les mêmes défis.

Monsieur le Vérificateur Général,

La lutte contre la corruption et la délinquance financière fait partie des priorités des autorités de la Transition. En témoignent les sollicitations importantes adressées au Bureau du Vérificateur Général par les membres du Gouvernement.

Pour ma part, je n’ai de cesse rappelé que : “la soif de justice du peuple malien est bien compréhensible, car s’appuyant sur des faits évidents de corruption, de délinquance financière et d’impunité qui ne font que renforcer le malaise et le ressentiment des populations qui sont en réalité, les premières victimes de ce système destructeur”. C’est pourquoi, les autorités de la Transition ont préconisé les audits de certains secteurs clés afin de conférer à l’action publique de la réforme de l’Etat une plus grande pertinence. Il est d’ores et déjà heureux de constater que vous ayez pu nous offrir, à travers le présent rapport annuel, 2021 une photographie d’irrégularités qui handicapaient sérieusement le fonctionnement des services publics concernés.

Vous comprendrez alors tout l’intérêt pour moi de recevoir ce rapport et de l’exploiter à souhait pour que des actions décisives puissent être entamées dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, particulièrement dans la gestion efficace des fonds et deniers publics.

Mon intérêt est d’autant plus grand que je reçois fréquemment les rapports individuels de vérification qui me permettent de suivre l’évolution des vérifications et d’apprécier leur cohérence avec la vision de la lutte contre la corruption engagée par les autorités de la Transition. Je note avec satisfaction la diversité des interventions du Bureau du Vérificateur Général qui a su évoluer sur des vérifications financières et de conformité, des vérifications de performance, des vérifications de suivi de recommandations et l’évaluation de politiques publiques. Ces interventions ont couvert presque tous les secteurs stratégiques du développement de notre Pays.

Monsieur le Vérificateur Général,

L’autre volet important qui confère une lueur d’espoir c’est indéniablement la synergie que vous avez su créer avec les autorités judiciaires dans le cadre de la lutte contre la corruption. J’encourage vivement cette collaboration fructueuse qui est en phase avec les initiatives du Gouvernement, notamment l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption sous l’égide du Ministère de la Refondation de l’Etat. Cette stratégie vise, entre autres, à doter notre Pays d’une vision dans la lutte contre la corruption et, en conséquence, de mécanismes efficaces et opérationnels d’intervention mettant l’usager au cœur de l’action publique.

C’est la raison pour laquelle, le Gouvernement accordera une attention particulière à la mise en œuvre des recommandations issues des rapports de vérification. Eu égard aux lenteurs éventuelles de mise en œuvre des recommandations, il importe également d’améliorer le contrôle interne des services publics en s’assurant que les différents acteurs de la gouvernance des structures assument leurs rôles et responsabilités, diligentent le suivi-évaluation de leurs activités et rendent comptes.

S’agissant des sanctions administratives et disciplinaires, il convient de noter que ce sont les irrégularités administratives qui font l’objet de vérification de suivi de mise en œuvre par le Bureau du Vérificateur Général et lesquelles doivent être sanctionnées par les autorités habilitées afin d’induire un comportement et des attitudes professionnels exemplaires au sein des services publics. Cette corrélation entre fautes et sanctions est un défi important de notre Administration publique. Elle constitue le volet sensible sur lequel nous devons travailler et envisager l’approche la plus adéquate pour déterminer l’évolution de notre Administration, surtout que ces sanctions administratives et disciplinaires ont une complémentarité indissociable avec le traitement judiciaire des dénonciations et transmissions aux autorités judiciaires.

Monsieur le Vérificateur Général,

Face au devenir de notre pays, nous ne devons aucunement envisager d’échec. Bien au contraire, car chacun doit faire l’effort d’intégrer ce cheminement salvateur et se conduire avec intégrité lorsqu’il est appelé à la gestion publique. C’est donc vous dire à quel point, la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière demeure une priorité nationale.

Sur les chemins sinueux et pleins d’embûches de vos missions de vérification, soyez rassurés du soutien indéfectible des autorités de la Transition pour mener à bien cette mission d’assainissement de la gestion publique que l’Etat vous assigne.

Je voudrais terminer en vous réitérant mes félicitations et encouragements tout en saluant à nouveau, les diverses initiatives développées, notamment le partenariat fructueux entre le Bureau du Vérificateur Général et le Bureau de l’Auditeur Général du Rwanda, et remercier tous les partenaires qui vous accompagnent dans l’accomplissement de votre noble mission.

Ensemble, nous ferons le Mali Kura !

Qu’Allah bénisse le Mali et protège les Maliens !”

Commentaires via Facebook :