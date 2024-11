Après avoir reçu sa médaille de Commandeur en janvier 2024, le Vérificateur général, Samba Alhamdou Baby vient d’être décoré à la dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Mali par le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta. Cela pour services rendus à la nation dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance financière et économique au Mali.

Le Vérificateur Général, Samba Alhamdou Baby, vient d’être élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Mali pour services rendus à la nation. Réputé être un cadre exemplaire très professionnel, il a été décoré par Décret N°2024-0620, portant attribution de distinction honorifique du Président de la Transition, le Général d’Armée, Assimi, en date du 1er novembre 2024. Et le Vérificateur Général a reçu cette distinction de Grand Officier des mains du Chef de l’Etat, le vendredi 15 novembre 2024, au Palais de Koulouba, 24 heures après la remise officielle de son rapport 2023.

Cette médaille vient s’ajouter à celle de Commandeur de l’Ordre national du Mali qu’il avait reçue, en janvier 2024, par le Président de la Transition lui-même, Grand Maître des Ordres Nationaux.

S’agissant de la dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Mali, ils sont au total 12 autres personnalités à être décorées cette année. Parmi lesquelles figurent, Dr Choguel K. Maïga (Ancien Premier ministre), Général de Corps d’Armée Malick Diaw (Président du CNT), Général de Corps d’Armée Sadio Camara (ministre de la Défense et des Anciens Combattants), Général de Corps d’Armée Ismaël Wagué (ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale), Général de Corps d’Armée Modibo Koné (Ministre Directeur général de l’Agence nationale de la Sécurité d’Etat), Mme Sanogo Aminata Mallé (Médiateur de la République), Général de Division Gabriel Poudiougou (Ancien Chef d’Etat-major général des Armées), Général de Division El Hadj Gamou (Gouverneur de la Région de Kidal), Général de Division Yamoussa Camara (Ministre Secrétaire permanent du Conseil de Sécurité nationale), Général de Division Abdrahamane Ould Meydou (Gouverneur de la Région de Taoudéni) Kalifa Sanogo (Maire de Sikasso) et Boubacar Sow (Conseiller spécial du Président de la Transition Pour le porte-parole des récipiendaires, Mme Sanogo Aminata Mallé, s’adressant au Chef de l’Etat, “ces médailles sont le témoignage de la confiance que vous placez en nous et de notre engagement à continuer de servir le Mali avec dévouement, loyauté et intégrité”.

Le Vérificateur Général, visiblement très ému par l’honneur, a remercié les plus hautes autorités pour cette décoration et pour leur engagement aux côtés du Bureau du Vérificateur Général dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :