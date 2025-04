Après 7 années de dure labeur : Le VGAL Samba Alhamdou BABY fait ses cartons

Après 7 années de dure labeur, l’Administrateur civil de classe exceptionnelle, 3ème échelon, M. Samba Alhamdou BABY fait ses cartons. Le 3ème VGAL du Mali a prêté serment le en avril 2018 devant la Cour Suprême. Il a y a quelques semaines, le quotidien L’Essor a publié un appel à candidature pour le remplacer. Seulement cet homme a mis la barre tellement haut que pour le remplacer, la Présidence doit trouver un cadre de son acabit. Lui qui a su faire du BVG une Institution Supérieure de Contrôle très respectée et reconnu, un vrai recours pour le citoyen à la recherche de bonne gouvernance dans un pays où les ressources publiques se raréfient dans un contexte de crise multidimensionnelle.

Je me suis amusé à compter les missions de vérification et d’évaluation de politiques publiques de Monsieur Baby sur le www.bvg-mali.org. Elles largement au-delà de 200. Il a aussi noué des partenariats nationaux et internationaux avec des pays comme le Canada, le Rwanda, etc.

Il parait qu’il y a des centaines de cadres qui se bousculent au portillon pour occuper le fauteuil du BABY. Mais combien peuvent l’occuper par le seul mérite ? Seul le Président de la république saurait bien nous le dire dans exactement deux semaines.

