Un grand sourire et une franche poignée de main : Sergueï Lavrov souhaite montrer qu’il s’intéresse pour de bon au Mali et au continent africain. Aux côtés de son homologue malien, le ministre russe des Affaires étrangères assure vouloir renforcer la coopération entre Moscou et Bamako, et ce dans tous les domaines.

« Nous souhaitons un approfondissement du dialogue politique et l’élargissement de nos relations économiques, a-t-il affirmé, dans le secteur minier, dans le secteur de l’énergie, des infrastructures et de l’agriculture. Et nous sommes prêts à l’accroissement de notre coopération militaire et militaro-technique. »

De son côté Tiébilié Dramé s’est dit ouvert lui aussi à une coopération renforcée entre le Mali et la Russie. Le Mali, touché par la violence et par le terrorisme, a également besoin à ses yeux, du soutien de la Russie. « J’ai particulièrement salué le soutien que la Russie apporte au Mali, à l’intégrité du territoire malien, à l’unité nationale du Mali, a déclaré Tiébilié Dramé. Depuis l’éclatement de la crise au Mali, la Russie a été aux côtés du Mali sur ces grandes questions cardinales, fondamentales. Comme vous le savez, la Russie est un grand pays, non seulement par la taille, mais aussi par la place qu’elle occupe dans le monde. Le Mali s’honore d’avoir des relations à ce niveau avec la Russie. »

Comme d’autres sur le continent africain, le Mali fait partie de ces pays courtisés par la Russie, qui souhaite faire son grand retour sur le continent. La prochaine étape de cette opération de séduction se jouera à Sotchi, en octobre, lors du premier sommet Russie-Afrique. Tiébilié Dramé a d’ailleurs confirmé lundi que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta se rendra sur la mer Noire pour participer au sommet.