Le président du Congrès national d’initiative démocratique-Faso Yiriwaton (CNID-FYT), Me Mountaga Tall, a sacrifié à la tradition (dont il est l’initiateur a tenu) en présentant ses vœux à la presse le 11 janvier 2023.

Pour le président du parti du «Soleil levant», l’année 2022 ne pouvait qu’être difficile pour le pays en «raison de la volonté inébranlable de reconquérir la souveraineté». Si une telle quête n’a évidemment pas de prix, elle exige en retour «un don de soi individuel et collectif», a rappelé Me Tall. Et le leader du Cnid-Fyt d’ajouter, «la fierté retrouvée d’être Malienne et Malien» est de nos jours «un acquis incontestable» de la Transition.

«Aujourd’hui nous sommes enviés et magnifiés. Ils veulent que nous réussissions. Mieux, ils essaient de faire comme nous…», a-t-il souligné. Et de poursuivre, «sur ce socle de fierté, la dignité retrouvée et de la souveraineté imposée, nous devons désormais consolider les grands chantiers que sont l’instauration de la sécurité sur l’ensemble du territoire national, les réponses à apporter à la demande sociale, de meilleures performances économiques, l’accélération des réformes politiques et institutionnelles et de la lutte contre la corruption, l’apaisement du climat sociopolitique».

Cette figure emblématique du mouvement démocratique au Mali a mis l’accent sur l’importance de cette traditionnelle présentation de vœux qu’il a défini comme «un espace d’échange utile ; un moment privilégié de dialogue fécond entre la presse et le parti».

Très sensible aux difficultés du secteur des médias et aux risques auxquels la corporation est exposée, Me Mountaga Tall a également salué la presse régionale et locale pour son «rôle déterminant non seulement dans l’enracinement de la démocratie et de la consolidation des bases économiques et sociales, mais aussi dans la réussite de la Transition». Ce pionnier de la lutte démocratique au Mali a aussi émis le vœu de voir nos confrères Hamadoun Nialibouly, Moussa M’Bana Dicko et Olivier Dubois (retenus en otage) rejoindre «très rapidement leurs familles» !

Naby

Commentaires via Facebook :