Diffusion d’information en période de conflit : La Hac rappelle aux médias et au secteur de la communication leur obligation de traitement professionnel

La Haute autorité de la communication (Hac) est soucieuse du traitement médiatique des informations en période de conflit. Pour la diffusion des informations en période de crise, elle a rappelé aux médias et au secteur de la communication leur obligation de traitement professionnel.

La Haute autorité de la communication (Hac), dans son communiqué du 15 septembre signé de son président Gaoussou Coulibaly, a fait savoir qu’elle suit avec une attention particulière la couverture médiatique de la situation sécuritaire du pays, surtout depuis l’attaque sordide et inhumaine du bateau “Tombouctou” perpétrée par des groupes armés terroristes. “Et comme à l’accoutumée, les terroristes tentent de trouver une justification à leurs forfaits dans une campagne de communication tout azimut de calomnie, de dénigrement, de manipulation et de désinformation à grande échelle. La preuve en a déjà été faite dans d’autres circonstances et sous beaucoup de cieux. La Haute autorité de la communication rappelle aux médias et au secteur de la communication en général leur obligation de réserver un traitement professionnel, en toute circonstance, aux questions sensibles comme leur métier le recommande. Le Code de déontologie du journaliste malien énonce clairement que le journaliste doit renoncer à toute représentation de la violence et de la brutalité à des fins sensationnelles; d’éviter toute connivence de nature à nuire à l’exercice impartial et indépendant de sa profession.

Le journaliste doit publier uniquement des informations vérifiées. Dans le cas contraire, les accompagner des réserves qui s’imposent. Il doit rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. La Haute autorité de la communication a noté ces derniers jours des entorses à ces obligations éthiques et déontologiques et a rappelé les organes en faute à faire désormais preuve de professionnalisme”, a fait remarquer la Hac.

Malgré le constat des dérapages, la Hac a tenu à saluer le comportement et le travail majoritairement professionnel des médias maliens. La Hac invite ainsi les journalistes, les communicateurs, les médias, dans leur diversité, à plus de professionnalisme et de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations dans le contexte sociopolitique et sécuritaire qui prévaut actuellement au Mali. La Hac appelle les médias à s’inscrire dans une logique de stabilité sociale et du vivre ensemble. Enfin, la Hac présente ses condoléances attristées aux familles endeuillées et à toute la nation malienne et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Siaka Doumbia

