Journalisme d’investigation au Sahel : Le CENOZO outille sur les facteurs du changement climatique

Dans un contexte où les défis affectent profondément les populations du Sahel, un atelier de formation sur les enjeux du changement climatique, des crimes environnementaux et du développement durable s’est tenu du 6 au 9 mai 2024 à Bamako. Organisé par la Cellule de Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO), cet événement a réuni des journalistes d’investigation dans un hôtel de la ville.

Près de 45 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire chronique dans la région du Sahel, selon la FAO. Une évidence qui souligne l’urgence de la situation, estiment les organisateurs de cet atelier. Les facteurs, tels que la sécheresse et les désertifications, exacerbées par l’instabilité climatique, contribuent à cette crise. Cela, étant donné que les effets néfastes du changement climatique se traduisent par des pertes économiques annuelles considérables, estimées à environ 10 milliards de dollars en Afrique de l’Ouest, selon la Banque Mondiale.

Face à cette urgence, les journalistes ont un rôle crucial à jouer dans la sensibilisation du public et la promotion d’actions efficaces. L’atelier a ainsi permis aux participants d’acquérir des compétences spécialisées, à la fois scientifiques et journalistiques, pour aborder ces sujets avec éclairage et expertise.

Cet événement a été conçu en tenant compte des réalités locales et des spécificités des pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les journalistes ont été encouragés à développer des compétences analytiques et une capacité à communiquer de manière accessible au public, en prenant en considération les données complexes et les solutions envisageables.

L’objectif de cet atelier était de renforcer la qualité et la quantité des informations liées aux enjeux environnementaux dans les médias du Sahel, ainsi que de maîtriser les enjeux du changement climatique, d’apprendre les techniques de reportage d’enquête et de renforcer les réseaux journalistiques. Les participants ont été outillés pour mener des enquêtes approfondies et influentes dans leurs communautés respectives.

Cet atelier de formation représente une étape importante dans le renforcement du journalisme d’investigation au Sahel, offrant aux journalistes les outils et les connaissances nécessaires pour aborder ces défis cruciaux avec professionnalisme et engagement.

Par Fatoumata Coulibaly

