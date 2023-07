L’entreprise de presse en ligne MaliActu a lancé, ce jeudi 27 juillet, son projet « Education aux médias et aux numériques». Le projet d’une durée de huit mois a été lancé, au cours d’un point de presse, à la Maison de la Presse.

« Nous avons constaté qu’un article de vérification a moins d’impact que la fausse information à l’origine de l’article» a été indiqué Salif Diarrah, coordinateur du projet Education aux médias et aux numériques. Et d’ajouter: «Nous avons donc décidé de lancer un programme de formation et de sensibilisation du grand public à la détection des fausses informations et limiter ainsi leur propagation ». Selon le coordinateur, il s’agit de donner à tous les internautes les bases de la vérification de l’information, car ce sont les non- professionnels qui partagent les informations la plupart du temps.

Le projet « Education aux médias et aux numériques» est financé par le Fonds d’Appui aux Moteurs du changement (FAMOC) à hauteur de 58 millions FCFA. Un fonds mis en place par l’ambassade du Danemark à Bamako. A la maison de la presse, le projet de MaliActu a été lancé en présence de Seydina Aly Cissé chargé de projet FAMOC

Le projet porte sur deux volets: le premier volet concerne la formation. Ce volet vise trois catégories de personnes: D’abord les internautes avec des vidéos éducatives sur comment identifier une bonne information. Ensuite, les leaders d’opinion seront initiés à cause de leur influence sur leur communauté. Enfin, ce volet va former les professionnels. Les journalistes seront formés en présentiel.

Le second volet du projet vise à créer une plateforme intégrée à MaliActu et qui regroupe toutes les vidéos et ressources, et mettre à disposition une base de données pour la formation continue du public.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

