Le site web d’informations Le Jalon.com, en partenariat avec l’ambassade des États-Unis au Mali, forme 1500 jeunes, élèves, étudiants, blogueurs et journalistes aux techniques de détection et de vérification des faits( Fact-Checking). Dans ce cadre, le samedi 20 février 2021 à Bamako, a pris fin la série de trois formations avec les étudiants en Journalisme de l’École Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication.

Les déclarations d’hommes politiques, de la société civile, de spécialistes, etc., dans les médias, contiennent souvent des faits qui nécessitent une vérification en vue de rétablir la vérité. Cette vérification a fait l’objet d’un exercice auquel se sont livrés, durant trois ateliers de formation, les étudiants de l’École Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication du Mali. En effet, ils ont été formés au fact checking (vérification des faits en français) par le site web d’informations Le Jalon.com, en collaboration avec l’ambassade des États-Unis au Mali. Lors de la clôture de ces sessions de formation ce samedi, le directeur général de l’École Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication(ESJSC) a remercié l’ambassade des États-Unis pour avoir mis en place ce projet dont a bénéficié la presque totalité de son effectif, soit plus de 70 étudiants.

Le Directeur des Affaires Publiques de l’ambassade des États -Unis au Mali, Paul Cunningham, a, pour sa part, indiqué que l’ambassade des États-Unis au Mali est fière de collaborer avec Le Jalon pour lutter contre la désinformation et pour promouvoir l’information fiable. « Derrière cette formation, se profile la conviction que désinformation aussi appelée « fake news » est l’une des plus grandes menaces auxquelles font face les démocraties du monde entier », a déclaré Paul Cunningham. Selon lui, la désinformation est un défi en constante évolution. « Dès que nous pensons que nous comprenons le problème, les technologies et les tactiques des malfaiteurs changent. Il suffit de regarder comment la désinformation a encouragé l’attaque à notre Capitol à Washington, DC, au moment où les membres au Congrès étaient en train de certifier les résultats de nos élections. Même aujourd’hui, nous ne comprenons pas complètement le rôle des réseaux de propagation et diffusion de désinformation dans les évènements tristes du 6 janvier à Washington. Mais ce que je peux vous dire avec confiance est que maintenant la plupart de nos citoyens comprennent que le « fake news » a des conséquences dans le monde réel », a indiqué Paul Cunningham. Il ajoutera que les ambassades américaines sponsorisent des ateliers comme celui-ci sur les fake news, car il s’agit d’un service public essentiel, pour informer les professionnels des médias et les citoyens des dangers de la fausse information. Pour sa part, Lassina Niangaly, l’un des journalistes formateurs du site web d’informations Le Jalon.com, a remercié l’ambassade des États -Unis et la direction de l’École Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication(ESJSC) pour leur aide inestimable dans cette lutte qui vise à toujours donner la bonne et la saine information. Le fact checking( la vérification des faits) est une technique consistant d’une part à vérifier en temps instantané la véracité de faits et l’exactitude des chiffres présentés dans les médias par des personnalités politiques et des experts, et d’autre part, à évaluer le niveau d’objectivité des médias eux-mêmes dans leur traitement de l’information. Mise en pratique par des journalistes d’investigation dans le cadre de leur profession, la méthode s’est démocratisée grâce à des logiciels aidant les particuliers à vérifier les faits. M. K. Diakité

