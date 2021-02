Après deux années et deux mois passés à la tête de l’Ortm, l’heure est venue pour moi de vous dire au revoir. Mais avant de m’en aller, je tenais d’abord à m’excuser auprès de tous ceux que j’aurais pu blesser ou vexer sans m’en rendre compte. Nos équipes et moi avons donné le meilleur de nous-mêmes pour faire de l’Ortm la chaîne publique que vous souhaitez. Vos critiques, observations et idées nous ont été d’une très grande utilité.

Dans les réussites de l’Ortm, vous y avez tous apporté quelque chose. Dans les échecs et les insuffisances de l’Ortm, nos équipes et moi-même avons toutes les leçons à tirer. Mais je ne saurais m’empêcher de vous dire merci. Merci pour votre soutien et votre accompagnement. Je vous demanderais de continuer à soutenir votre chaine nationale et à accompagner mon grand frère, Hassane Baba Diombélé, dans la réussite de sa mission.

Où que j’aille et quoique je fasse, je suis et je resterai toujours un soldat de l’information au service du Mali. A mes collègues de l’Ortm, merci pour la belle symphonie exécutée ensemble. Aux Maliens, merci d’avoir cru au projet dont on était porteur. Aux amis du Mali, merci pour la solidarité et l’accompagnement. Une aventure prend fin et une autre pointe déjà à l’horizon…

Medias : Africable à l’honneur !

Créée en juin 2004 et émettant à partir de Bamako au Mali, Africable continue de faire honneur au Mali. Ainsi, le prisent nigérien a souligné dans une interview tout le bien qu’il pensait du média panafricain. Pour Mahamane Issoufi, Africable est un média central, fortement apprécié dans la sous-région et au-delà.

Le président Issoufi affirme : “J’apprécie le travail que la chaîne est en train de faire en matière de conscientisation, en terme de mobilisation, en terme de formation surtout. Cela est notre ambition commune. Avoir des citoyens éclairés, Africable contribue grandement à cela”, a souligné le chef de l’Etat nigérien

