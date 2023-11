Dans le cadre de sa série de prises de contact avec les partenaires, une délégation de l’Association des éditeurs de presse privée (ASSEP), conduite par son président, Boubacar Yalcoué, a été reçue , vendredi 03 novembre, dans les locaux de l’EGI-SUP , par son promoteur et Directeur Général , Salif Siré Sylla. Il avait à ses côtés ses proches collaborateurs dont le Directeur général Adjoint, Abdoulaye Sissoko et le Chef DER de l’´annexe de Kabala, Abdoulaye Touré.

Après une brève présentation de la délégation qui l’accompagnait, le président de l’Assep a , tout d’abord , remercié le Directeur général de l’Unniversité pour sa disponibilité et la marque de considération à l’égard de l’Association. Avant de rappeler le contexte dans lequel le bureau qu’il dirige a été élu, le 29 juillet 2023 et les procédures judiciaires en cours pour déloger le président déchu des locaux de l’Assep.

« Sur les 235 membres de notre Association, nous avons avec nous la majorité des Directeurs de publication. Mieux , notre présence aujourd’hui dans la commission de finalisation des textes devant régir la presse , témoigne une fois de plus de notre légitimité.», a expliqué Boubacar Yalcoué.

Après ce petit rappel, le président de l’Assep a , par la suite , sollicité l’accompagnement de l’EGI-SUP pour faire face aux défis de formation dans l’exercice du métier de journaliste. Appel qui n’est pas tombé dans l’oreille de sourd. C’est le moins que l’on puisse dire.

En effet, prenant la parole , le Directeur général et promoteur de l’EGI-SUP , Salif Siré Sylla , s’est dit honoré quant au choix porté sur son établissement. Lequel aujourd’hui a 16 ans d’existence et a formé , selon ses dires, de valeureux journalistes exerçant , pour certains , à l’Ortm, d’autres dans la presse écrite et orale et dans des organisations internationales, etc. Il s’est dit ouvert à un partenariat avec la presse. « Ce pays m’a tout donné. Je ne peux en retour que donner aux Maliens. C’est le strict minimum. », a-t-il fait savoir. Séance tenante, Salif Siré Sylla , a offert 30 bourses d’études (Licence en journalisme -communication) à l’Assep pour l’année universitaire 2023-2024. Le Directeur général de l’EGI-SUP ne veut pas s’arrêter là. Il a rassuré ses hôtes de sa disponibilité à aller , dans le cadre du partenariat avec l’Assep, au-delà de la Licence dans les années à venir.

Signalons que suite au plaidoyer du président de l’Assep en faveur des faîtières de la presse, le Directeur général de l’EGI-SUP, a décidé d’offrir 10 autres bourses d’études (toujours en Licence Journalisme -Communication)au bénéfice de l’UNAJOM et de l’UNAJEP( 5 bourses chacune). Ce qui fait un total de 40 bourses d’études pour la seule année universitaire 2023-2024.

