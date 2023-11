Le projet BENKADI a organisé un atelier de formations des formateurs sur les thématiques prioritaires de gouvernance durable des terres. La formation a débuté le lundi dernier et prendra fin ce vendredi 10 novembre 2023 dans la salle de la Direction Nationale de l’Agriculture.

Durant cinq (5) jours, les facilitateurs partenaires du projet BENKADI seront outillés sur les thématiques prioritaires de gouvernance durable des terres.

L’atelier a été présidé par le secrétaire général du Conseil d’Administration du SECO-ONG, Alkaou Kanouté. Pour lui, cette session a été initiée pour consolider les acquis de la première en prenant en compte les insuffisances constatées à l’issue de celles-ci qui s’expliquent en grande partie par le nombre élevé de modules et la durée limitée de la session. ‘’ C’est donc pour prendre en compte ces insuffisances que le programme Benkadi/SECO a jugé nécessaire d’organiser cette session de consolidation, de recyclage des agents des ONG-partenaires de mise en œuvre du programme en se focalisant sur cinq (5) principales thématiques prioritaires qui sont : Intégration des Changements Climatiques (CC) dans la planification locale, y compris la Contribution Nationale Déterminée (CDN) ; genre et inclusion sociale ; Plaidoyer lobbying y compris les techniques de communication ; analyse, suivi des politiques publics et Contrôle Citoyen et techniques et technologies innovantes d’adaptation au Changement Climatique (CC) y compris la gestion durable des terres’’, a affirmé Alkaou Kanouté. Il ajoute que durant cinq (5) jours, des formateurs, experts dans leurs domaines respectifs partageront avec les facilitateurs leurs connaissances et expériences afin de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences sur les différents thématiques.

Le secrétaire général du Conseil d’Administration de l’ONG SECO a affirmé qu’à l’issue de cette session de consolidation, les facilitateurs seront suffisamment outillés pour poursuivre avec plus de résultats la mise en œuvre des activités du programme Benkadi/SECO dans les différentes communes d’intervention.

Selon le directeur exécutif du projet Benkadi, Modi Moussa Konaté, invite les facilitateurs à persévérer dans le sens du bonheur de leur communauté. ‘’ Les outils que vous recevrez, feront plus de vous d’être dynamique et performant et les cinq (5) jours vous seront plus davantage’’, a-t-il dit.

Diakaridia Sanogo

