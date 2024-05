Table ronde sur le renforcement de la liberté de la presse : L’éducation aux médias et à l’information au centre des débats

Dans le cadre de l’animation de la semaine nationale de la liberté de la presse, l’Unesco en partenariat avec la Maison de la Presse, organise du 08 au 09 mai 2024 à la Maison de la Presse une table ronde sur le renforcement de la liberté de la presse au moyen de l’éducation aux médias et à l’information. L’ouverture des travaux a été coprésidée par le représentant du Bureau de l’UNESCO, Bazoumana Traoré et le 1er Vice-président de la Maison de la Presse, Daouda Konaté.

Ils sont acteurs de médias, de la société civile et de l’administration publique à prendre part à cette table ronde sur l’éducation aux médias et à l’information au service de la paix et du développement. Une rencontre d’échange et de partage entre différents acteurs pour une meilleure compréhension et maîtrise de l’usage et la consommation des médias et des informations.

Dans son intervention, le représentant de l’UNESCO, Dr Bazoumana Traoré, a fait savoir que l’éducation aux médias et à l’information permet à tous les citoyens d’acquérir une pleine maîtrise des informations auxquelles ils ont accès, de développer leur sens critique et d’analyse face à un contenu informatif. De plus, il permet à l’usager d’interagir efficacement avec les médias.

L’éducation aux médias et à l’information constitue un moyen de garantir la liberté de la presse et d’expression, de garantir le droit d’accès à l’information et de se préserver des risques de dérives en ligne/ hors ligne et de pérenniser les valeurs essentielles d’ouverture, a-t-il soutenu.

Et pour le représentant de la Maison de la Presse, Daouda Konaté, dans le contexte marqué par des avancées techniques dans les télécommunications avec comme conséquence la prolifération des médias et d’autres diffuseurs d’informations fournissant aux citoyens une grande quantité d’informations et de savoirs dont naît le triptype mésinformation, désinformation et mal information , il est plus que pertinent d’évaluer la pertinence et la fiabilité de cette quantité d’informations en vue de renforcer la liberté de la presse.

Durant ces deux jours les formateurs Sadou Yattara et Mahamane Hameye Cissé font amener les participants à mieux comprendre le programme de l’éducation aux médias et à l’information. Il s’agira d’inviter les participants à mieux comprendre le fonctionnement des médias, à faire la différenciation entre information, mésinformation , désinformation, mal information et propangande, opinion .

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :