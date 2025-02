Cancers dans les pays à ressources limitées : l’évolution des soins et de la recherche », tel était le thème retenu pour le 65ème Congrès du Conseil du Collège Ouest-Africain des Chirurgiens tenu à Bamako, au Mali, du 17 au 20 février dernier. A l’issue des assises, le Pr Ibrahima Yattassaye succède au Pr Peter Donkor pour un an. Rendez-vous est pris pour les 8 et 12 février 2026 au Ghana pour le 66ème congrès. La présence remarquable de Smile Train a donné un éclat particulier à ce 65ème Congrès du Collège Ouest-Africain des Chirurgiens. Smile Train qui intervient dans 42 pays Africains à travers des interventions chirurgicales gratuites et des soins complets pour les fentes labiales, avec 230 partenaires actifs et plus de 390 centres de traitement. Depuis 2002, les partenaires médicaux locaux de Smile Train ont réalisé plus de 170 000 opérations de fente qui ont changé la vie des patients sur le continent.

Pr Ibrahima Yattassaye succède au Pr Peter Donkor

Bamako a abrité du 17 au 20 février 2025, la 65ème session du Congrès du Conseil du Collège Ouest -Africain des Chirurgiens. Un congrès organisé sous le leadership de la Société de Chirurgie du Mali (SOCHIMA), les travaux de la 65ème session du Congrès du Conseil du Collège Ouest -Africain des Chirurgiens.

La cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence du Général de Division Abdoulaye Maïga, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, qui avait à ses côtés le Ministre de la Santé et du Développement Social, le Médecin Colonel Assa Badiallo Touré et plusieurs membres du Gouvernement.

Ces journées scientifiques des Chirurgiens Africains qui se dérouleront en 3 jours portent sur le thème : « Cancers dans les pays à ressources limitées : l’évolution des soins et de la recherche ». Il s’agira pour les Chirurgiens et les praticiens des pays membres, d’explorer des sujets critiques et de partager leurs connaissances sur les défis et les soins chirurgicaux dans les pays ayant des ressources limitées.

Dans ce cadre, près de 500 communications scientifiques de haut niveau portant sur des stratégies de prise en charge, sont prévues dans 14 spécialités à l’attention de plus de 1500 praticiens venus, entre autres, du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, la République du Congo, Côte- d’Ivoire, la République de Guinée-, Guinée Biseau, Guinée- Equatoriale, Gabon, Gambie, Ghana, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, La République Centrafricaine, Sénégal, Serra Léone, Tchad, Togo.

Pour le Président du Comité d’Organisation, Président de la Société de Chirurgie du Mali, le Pr Adégné TOGO, le Mali compte plusieurs compétences diversifiées en chirurgie du cancer, chirurgie de guerre, chirurgie gynécologique, Neurochirurgie et d’autres, nouvelles techniques chirurgico-médicales. L’organisation de ce Congrès à Bamako dira t- il, sera l’occasion de montrer la capacité nationale de formation et de recherche assurant ainsi une bonne visibilité et même une attraction pour les praticiens d’Afrique pour venir se former au Mali.

L’objectif de cette rencontre scientifique de haut niveau est selon le Pr TOGO, d’établir un partenariat inter – universitaire autour des pathologies chirurgicales. C’est ce qui justifie l’appui du Ministre de la Santé et du Développement Social à offrir des soins chirurgicaux gratuits à 685 malades à Bamako et à Kati dans la semaine du 10 au 16 février 2025.

Le Président du Collège Ouest- Africain de Chirurgie, Pr Peter Donkor a déclaré que cette conférence scientifique qui est la plus importante sur le continent africain, travaille déjà sur les cas de cancers de cerveau avec un Centre en cours de création au Nigeria. Il a rassuré que les résultats des recherches serviront à combler les lacunes dans la lutte contre le cancer.

En mettant en exergue cet adage qui dit que « la première liberté c’est la santé », le Premier Ministre, le Général de Division, Abdoulaye MAIGA, a rappelé les efforts fournis par le Gouvernement pour l’amélioration de la couverture sanitaire et le développement d’un système de protection sociale et de solidarité nationale qui traduisent sur le terrain, les orientations de la Lettre de Cadrage du Général D’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat en matière de santé et de protection sociale. C’est pourquoi, dira le Chef du Gouvernement, le Mali est honoré d’accueillir des spécialistes de diverses nationalités africaines qui visent à promouvoir l’excellence et l’innovation dans le domaine chirurgical pour des soins de qualité. Il a ainsi rappelé quelques recommandations des Etats Généraux de la Santé qui déterminent les orientations stratégiques en vue de la transformation positive du système de santé au Mali.

Le Général de Division Abdoulaye MAIGA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement a également encouragé les participants à tirer le meilleur parti de cette opportunité de collaboration scientifique de haut niveau et de partage de connaissances.

La fin des travaux s’est déroulée le jeudi 20 février dernier par la mise en place d’un nouveau Conseil d’Administration présidé désormais par le Pr Ibrahima Yattassaye. Il succède ainsi au Pr. Pr Peter Donkor pour une année. L’un des temps forts de cette cérémonie a été la graduation de nouveaux adhérents au Collège Ouest- Africain de Chirurgie et la remise de prix à certaines personnalités qui se sont distinguées par leur travail bien fait et leur engagement. Rendez-vous est donné du 8 au 12 février 2026 au Ghana pour le 66ème Collège Ouest- Africain de Chirurgie.

Y. Sangaré

