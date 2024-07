Ségou, la Cité des Balanzans abrite ce vendredi 28 juin 2024 pour deux jours les travaux des 7èmes Journées scientifiques du conseil régional de l’Ordre des médecins de la quatrième région du Mali.

Le thème retenu cette année est « le rôle du personnel soignant dans la gestion de la crise sécuritaire ». Plusieurs médecins et chercheurs ont pris part aux travaux de cette rencontre périodique initiée pour la première fois en 2009, en vue de renforcer les compétences et les capacités des praticiens et de faire progresser la médecine.

Au total, cette rencontre médicale de haut niveau a mobilisé 178 communications, 8 conférences, 4 symposiums avec 25 spécialités sur 28 pratiqués dans la région de Ségou. Ce qui fera dire au président de la commission d’organisation, professeur Thierno Boubacar Bagayogo, que ce congrès régional, par-delà le renforcement des capacités des praticiens, constitue un véritable forum pour échanger les idées, les expériences et les perspectives qui enrichissent sans nul doute la compréhension collective.

Tous les intervenants se sont félicités de l’engagement de la CMSS auprès du personnel soignant. Cet engagement se manifeste surtout à travers le rôle d’Organisme gestionnaire délégué de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). Ils ont reconnu et salué les efforts déployés par la CMSS, l’INPS et la Canam, faisant de ces Organismes de prévoyance sociale, des partenaires incontournables de la santé dans la région.

À cet effet, le Pr Bagayogo de mentionner que Ségou retiendra le nom du DG Ichaka Koné pour son engagement en faveur de la protection sociale. Il a souligné l’humilité et la clairvoyance de l’homme qui a entre ses mains, aujourd’hui, les destinées de la CMSS pour assurer le bien-être des retraités et des affiliés actifs (fonctionnaires civils, militaires et parlementaires) et le personnel de la CMSS.

Pour le parrain, Ichaka Koné, aucun geste n’est de trop pour contribuer à l’amélioration de la santé au Mali. Au nom de ses aînés Directeurs généraux des Organismes de prévoyance sociale, il a remercié les praticiens pour l’esprit d’équipe dans la gestion de l’AMO. Ce parrainage vise à renforcer le partenariat existant entre les OPS et leurs acteurs.

Ainsi, faut-il rappeler qu’un cadre de concertation de l’AMO existe à Ségou. Tous les problèmes liés à sa gestion sont débattus et soumis aux autorités compétentes. Ce cadre est animé par l’ensemble des acteurs intervenant dans la gestion de l’AMO : la CANAM, CMSS, l’INPS, la DRS, les Ordres professionnels, les syndicats des pharmaciens, des ASACO et tous les autres acteurs intervenant dans la gestion de l’AMO.

