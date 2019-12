Quelques heures après la parution de L’Indépendant hier, jeudi 12 décembre, l’adolescente de 16 ans, Aminata Diarra a été prise en charge et immédiatement opérée au centre de santé de référence de la commune IV. Elle est actuellement saine et sauve et doit rester deux jours à l’hôpital avant de regagner la famille.

Depuis la parution de l’article sur l’adolescente de 16 ans, Aminata Diarra, qui souffrait d’appendicite, une chaîne de solidarité s’est immédiatement formée autour d’elle. De la présidence de la République à la Primature et au ministère de la Santé en passant par Samusocial-Mali, beaucoup de bonnes volontés se sont manifestées dont certaines ont voulu garder l’anonymat. Qu’elles en soient remerciées. La directrice régionale de la santé Dr colonelle Diawara Assa Badiallo Touré, accompagnée de Hamadoun Dicko et d’autres personnes dont le médecin-chef du CSREF de la commune IV se sont dépêchés dans la famille pour s’entretenir avec le Vieux Diarra, papa de la malade. C’est ainsi qu’un dossier médical a été reconstitué avec des contre-examens pour se rendre compte de l’évidence et du degré du mal. Les examens ont révélé qu’il s’agissait bien d’un cas d’appendicite qu’il fallait immédiatement prendre en charge. Aminata a donc été opérée aux environs de midi et, au bout de 35 minutes d’intervention, elle est enfin saine et sauve. Cela sous l’œil vigilant et ravi de la directrice régionale de la Santé qui est restée dans les locaux du CSREF jusqu’à ce que l’adolescente sorte du bloc opératoire.

Rappelons que Dr Colonelle Diawara Assa Badiallo Touré, à la tête la direction régionale de la santé du district depuis seulement un an selon le directeur technique du centre du CSREF de la IV, Adama Goïta, a imprimé un nouveau souffle aux aires de santé communautaire du district après l’organisation des concours de salubrité, des séances de sensibilisation, des campagne de pulvérisation contre le paludisme, des consultations gratuites contre la dingue en commune VI.

Le groupe SOMAPRESSE souhaite un prompt rétablissement à la petite Aminata Diarra et dit grand merci à tous les donateurs et responsables de la Santé qui se sont impliqués pour faciliter sa prise en charge. Vivement qu’elle reprenne rapidement le chemin de l’école.

Mah Thiam KONE

