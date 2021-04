Accès aux vaccins covid-19 : Greta Thunberg annonce un don de plus de 65 millions de FCFA à la Fondation OMS

Pour assurer plus d’équité en termes d’accès aux vaccins covid-19, la militante pour le climat et l’environnement, Greta Thunberg a annoncé, lundi 19 avril 2021, un don à la fondation OMS pour soutenir l’initiative Covax. Un geste qui envoie un message fort à la communauté internationale.

Dans les pays à revenu élevé, au moins 1 personne sur 4 a reçu un vaccin contre le coronavirus, contre une seule personne sur plus de 500 dans les pays à faible revenu.

Plus de 65 millions de FCFA de don annoncé

Cette injustice en termes de couverture vaccinale interpelle des âmes sensibles qui se portent au côté des plus faibles à travers des dons. « Tout comme pour la crise climatique, nous devons d’abord aider les plus vulnérables », déclare Greta Thunberg, la militante pour le climat et l’environnement, au cours de la conférence de presse de l’OMS sur la Covid-19, lundi 19 avril 2021. Une occasion qu’elle a mise à profit pour annoncer un don de 100 000 euros, soit plus de 65 millions de FCFA, à la Fondation OMS, via sa fondation. Un don destiné à soutenir l’initiative COVAX pour l’achat de vaccins Covid-19.

« La communauté internationale doit faire plus pour lutter contre la tragédie qu’est l’iniquité vaccinale », a indiqué Mme Thunberg, au cours de cette conférence de presse. Selon ses précisions, l’humanité ne manque point de moyens« pour corriger le grand déséquilibre qui existe aujourd’hui dans le monde » dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

La communauté internationale invitée à suivre la voie indiquée

Ce geste de la militante suédoise pour le climat et l’environnement a profondément marqué le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Greta Thunberg a inspiré des millions de personnes dans le monde à agir pour faire face à la crise climatique, et son ferme soutien à l’équité en matière de vaccins pour lutter contre la pandémie de COVID-19 démontre une fois de plus son engagement à faire de notre monde un endroit plus sain, plus sûr et plus juste pour tous les gens », a déclaré Dr Tedros.

Se profitant de cette occasion, le directeur général de l’OMS à exhorter la communauté internationale à suivre l’exemple de Mme Thunberg et « à faire ce qu’elle peut, à l’appui de COVAX, pour protéger les personnes les plus vulnérables du monde contre cette pandémie ».

Mme Thunberg a invité lespays et les fabricants de vaccins Covid-19 à augmenter et partager les stocks afin que tout le mondepuisse être vacciné.

