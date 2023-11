Additifs toxiques : Ces jouets nuisibles à la santé des enfants

Les produits chimiques contenus dans les jouets plastiques pour enfants présentent des caractéristiques dangereuses pour la santé. C’est l’information donnée lors d’un point de presse initié, le jeudi 26 octobre 2023 par l’ONG, appuie pour la valorisation et la promotion des initiatives privées (AVPIP) avec à sa tête Mme Kouyaté Goundo Sissoko.

Troubles du développement, dommages aux organes vitaux, problèmes neurologiques et répercussions sur le système endocrinien voilà ceux à quoi les enfants habitués des jouets plastiques comportant des produits chimiques s’exposent.

En effet, en partenariat avec le réseau international pour l’élimination des polluants (IPEN), l’ONG appuie pour la valorisation et la promotion des initiatives privées (AVPIP) a mené des études sur les dangers liés à la manipulation des jouets plastiques pour les enfants. A la suite de ces analyses, les résultats ont montré que le niveau d’exposition des enfants par rapport à ces jouets en l’occurrence plastique est très grand. “On a prélevé des produits chimiques tels que : le plomb, le mercure, le cadmium, les phtalates et biens d’autres, qui sont contenue dans les jouets pour enfant et les jouets qui sont fabriqués à base de plastique” indique la présidente de l’ONG Mme Kouyaté Goundo Sissoko.

Elle explique que les enfants ont tendance à explorer le monde en portant fréquemment des objets à leur bouche, y compris leurs jouets. Cela les expose davantage aux risques d’ingestion de produits chimiques toxiques présents dans ces jouets. Et que le plus inquiétant est que les enfants en bas âge sont particulièrement vulnérables en raison de leur système immunitaire encore en développement.

En plus d’être une menace sérieuse pour la santé des enfants, la présence de produits chimiques toxiques dans les jouets en plastique agit de même pour l’environnement. C’est d’ailleurs pourquoi, la présidente de l’ONG AVPIP appelle à l’application des mesures réglementaires en vigueur.

Faut-il le rappeler, le Mali a adopté une loi portant interdiction et la production, l’importation, la commercialisation des sachets plastiques non biodégradable. Même-s’il n’y a pas de réglementation spécifique pour le cas des jouets pour enfant, la question mérite une attention particulière des plus hautes autorités.

