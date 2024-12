Appel d’urgence pour le Mali : La Croix-Rouge malienne veut 5 milliards F CFA

“La Croix-Rouge malienne veut mobiliser 5 milliards de F CFA pour faire face à la crise humanitaire au Mali courant 2025. Elle a déjà mobilisé 800 millions de F CFA et compte sur les bailleurs et autres donateurs pour le reste”.

Selon les responsables de la Croix-Rouge malienne et internationale et le Croissant-Rouge, lors du lancement du plan de réponse à une urgence humanitaire complexe de la Croix-Rouge malienne, la semaine dernière à Bamako.

“La Croix-Rouge malienne a besoin de 5 milliards 600 millions de F CFA pour apporter un secours d’assistance intégrée et alléger la souffrance de 200 000 personnes au Mali courant 2025”, ont lancé la présidente de la Croix-Rouge malienne, Assitan Coulibaly, et Dorien Irène Dolman de la Fédération des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge.

A les en croire, à moins de trois semaines, la Croix-Rouge malienne a déjà mobilisé plus de 800 millions de F CFA. “Nous espérons sur des généreux donateurs pour le reste”, espèrent-elles.

Selon les responsables de la Croix-Rouge, plus de 1,3 million de personnes sont touchées et sont en situation d’insécurité alimentaire à cause des conflits et crise sécuritaire. Parmi elles, 120 000 personnes sont en situation d’urgence. La situation a été aggravée par des inondations qui ont touché 370 mille et déplaçant des milliers de familles. Cette situation créera, une crise humanitaire complexe à laquelle, il faut faire face à temps, estime le secrétaire général de la Croix-Rouge au Mali, Nouhoum Maïga.

En plus de l’appel d’urgence, la Croix-Rouge malienne a décliné aussi son plan d’action contre cette crise. A en croire Dr Boubacar Niaré de la division gestion avec ces 5 milliards et demi, la Croix-Rouge malienne compte, à en croire Dr. Boubacar Niaré, chef du département de gestion des catastrophes à la Croix-Rouge au Mali, intervenir à Bamako et dans 7 régions au Mali. “Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti, Sikasso, Tombouctou et Gao”, va-t-il citer et préciser sur des actions telles que l’octroi des abris, des activités génératrices de revenue et des kits sanitaire et hygiéniques aux familles. Et aussi dans le domaine de l’éducation.

Le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr. Abdoulaye Guindo, a donné le coup d’envoi au plan de réponse de la Croix-Rouge en ces termes : “Cette réponse que nous mettons en place aujourd’hui, déterminera l’avenir des milliers de familles et de personnes touchées au Mali. Je déclare, lancé ce plan de réponse”.

La balle est dans le camp des bailleurs et donateur. L’USAID et le Japon ont déjà fait parler leur cœur à hauteur de 800 millions.

Koureichy Cissé

