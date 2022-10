Bamako Sport et Randonnées en partenariat avec Care-Mali, Médecins Sans Frontières (MSF) et Spirit, avec la collaboration de l’Hôpital du Point-G, a organisé une marche de sensibilisation sur le cancer du sein, le dimanche 16 octobre 2022. Cette activité a été organisée dans le cadre de la campagne « Octobre Rose ».

Le mois d’octobre est considéré comme le mois de la Solidarité et de la Lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus. Pour l’occasion, Bamako Sport et Randonnées a organisé cette marche pour sensibiliser sur le cancer du sein. Le trajet partait de l’Hôpital du Point-G jusqu’à la chute de N’Komi.

Selon le vice-président et initiateur de Bamako Sport et Randonnées Ernest Akpoué, faire du sport est une manière de préserver sa santé physique et mentale, et la lutte contre le cancer du sein est une cause qui leur tient à cœur d’où cette marche de sensibilisation. « Pour cet évènement, nous avons décidé de marcher pour sensibiliser la population à la nécessité et à l’importance du dépistage. Le cancer du sein n’est pas une fatalité, c’est une maladie qui peut se guérir sous condition d’être prise en charge à temps. Notre bataille aujourd’hui est de faire comprendre aux hommes et aux femmes qu’il est important que tout le monde fasse le dépistage le plutôt possible », affirme-t-il.

Dr. Sidibé Fatoumata oncologue médicale au CHU du Point-G qui a voulu accompagné cette équipe assidue au sport, nous dira que le cancer du sein et du col de l’utérus sont des problèmes de santé publique. Par an, à peu près 2500 cas de cancer du sein sont diagnostiqués et 2000 cas pour le cancer du col de l’utérus. Elle rappelle que ces problèmes ne touchent pas que les femmes, mais 1 % des hommes sont touchés par le cancer du sein par an. « Le sport diminue 40 % le risque du cancer quel qu’en soit-il et aussi les effets secondaires du traitement du cancer », explique-t-elle.

Dr. Lala Coulibaly, coordinatrice du projet MEDEVAC à Care international au Mali qui était de la partie, nous dira pour sa part que la collaboration de Care international dans cette activité intervient dans le cadre de son projet Medevac. Elle dira que Care est une organisation qui travaille pour la promotion de la femme et l’entrepreneuriat féminin. Selon elle, on ne peut parler d’entreprenariat sans une santé adéquate, d’où la nécessité de soutenir cette marche de sensibilisation sur le cancer du sein.

L’Agence de Communication Spirit a aussi montré son soutien à cette activité de sensibilisation sur le cancer du sein. La responsable marketing de Spirit Oudy Keïta dira que : « ces démarches de prévention sont des belles causes qui sont importantes de soutenir et c’est une manière pour notre agence de montrer qu’on est au côté des malades au quotidien ».

A retenir que Bamako Sport et Randonnées est un groupe de sport qui existe depuis 6 ans, et regroupe plusieurs centaines de membres. Bamako Sport promeut le sport comme facteur essentiel de santé, et comme moyen de lutte contre la sédentarité. Il se veut également une belle occasion d’évasion et de découverte de sites d’intérêt autour de la ville de Bamako et des villes voisines.

Zeïnabou Fofana

