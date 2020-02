Constamment soumis à des critiques acerbes se rapportant à la qualité de ses services, liés eux aussi aux équipements et à l’insuffisance de ressources humaines, l’Hôpital Gabriel Touré, n’est pourtant pas un désespoir. Depuis des mois, ce géant hospitalier public de Bamako est dans une véritable mue. En plus du laboratoire rénové par le Croissant rouge des Emiraties, la rénovation et l’équipement du service de l’imagerie médicale par l’état, la morgue du CHU GT, fait peau neuve.

Ce service vient d’être entièrement rénové.

Ayant fait l’objet de plusieurs critiques pendant longtemps à cause de sa vétusté et sa rénovation faisant partie des revendications du comité syndical, la morgue du centre hospitalier et universitaire (CHU) Gabriel Touré nous présente un nouveau visage aujourd’hui grâce aux travaux effectués en son sein par l’Etablissement Mamadou Alou Kouma (EMAK). En effet, le bâtiment a totalement été rénové et des équipements modernes y ont été installés afin qu’il puisse répondre aux normes de conservation des corps.

La morgue rénovée comprend une chambre froide complète et deux unités frigorifiques complètes pour la Morgue de 20 corps; un chariot électrique de levage des corps ; deux congélateurs spéciaux de 250 litres pour la conservation des organes anatomiques; des extracteurs d’air et 9 climatiseurs split.

La rénovation de cette morgue répond à une volonté de doter Gabriel Touré d’équipements de qualité. Les travaux de rénovation ont été confiés à une entreprise malienne qui connaît les contraintes de cet hôpital. Le groupe Etablissement Mamadou Alou Kouma (EMAK), c’est d’elle qu’il s’agit, avait déjà contribué à la résolution des difficultés de cet hôpital.

Lesdits travaux ont consisté en la reprise d’un coffret électrique, la pose de lampe de signalisation secours, le remplacement des luminaires, la pose de porte double vitrage, la pose de rideau larmier, la peinture des locaux, le carrelage, la maçonnerie, la réfection des bancs publics, le nettoyage et la désinfection.

Selon des usagers, le changement au sein de l’hôpital Gabriel est perceptible. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le porte-parole du comité syndical, Djimé Kanté salue le grand changement au sein du CHU Gabriel. Un changement qu’il apprécie à travers la propreté des lieux qui présage un espoir certain suscité par l’initiative du ministre de la santé, Michel Sidibé d’instaurer l’hygiène dans les structures sanitaires notamment dans les hôpitaux.

EMAK, une entreprise de cœur

EMAK avait mis des médicaments, des équipements et des consommables médicaux (détecteurs de veine pédiatrique, d’auto-endoscopes, poupinel de 60 litres, autoclave de 85 litres, aspirateurs chirurgicaux, oxymètres, et pouls médicaux) au département de la pédiatrie du centre hospitalier et universitaire(CHU) Gabriel Touré de Bamako d’une valeur de 50 971 936 de F CFA. Ce geste de solidarité de l’Etablissement Mamadou Alou Kouma avait été salué à sa juste valeur par le ministre de la Santé et des affaires sociales, Michel Hamala Sidibé qui avait souhaité la continuité de cette collaboration fructueuse au bénéfice de nos populations maliennes.

Le groupe EMAK est une entreprise malienne spécialisée dans le commerce de matériels et d’équipements biomédicaux. La société a vite gagné la confiance des partenaires nuationaux et internationaux par la qualité de ses produits et la compétitivité de ses prix. Au Mali, l’EMAK s’illustre aussi par ses discrètes actions caritatives envers les personnes démunies hospitalisées.

Abdrahamane Diamouténé

