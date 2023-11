Communication sur la santé et la prévention des maladies : L’UNICEF offre des matériels de communication au gouvernement malien !

Le jeudi 16 novembre, dans le cadre du partenariat entre l’UNICEF et le Gouvernement du Mali, l’institution onusienne a procédé à la donation de matériels de communication au Ministère de la Santé et du Développement Social pour la promotion de la santé au Mali. Lesdits équipements ont été remis au Secrétaire général dudit département, Dr Abdoulaye Guindo des mains de la Représentante de l’UNICEF, Dr Francine Kimanuka.

A cette occasion, la Représentante de l’UNICEF a indiqué que si les acteurs communautaires font de leur mieux pour atteindre les résultats attendus, force est de constater qu’ils manquent de matériels de communication et d’intervention. Une situation, dit-elle, qui rend souvent difficile la mise en œuvre des activités sur le terrain. « C’est dans cette perspective que l’UNICEF a bien voulu contribuer à vos cotés pour soutenir l’amélioration de leur condition de travail avec l’acquisition de 50 ordinateurs et onduleurs, de 80 dictaphones et de 824 mégaphones, pour un coût total de 269 millions 807 mille 168 FCFA soit 439.425 dollars américains »,a-t-elle souligné. Des équipements qui permettront, selon elle, aux radios et plateformes communautaires ainsi qu’au Centre National d’Information, d’Education, et de Communication pour la Santé (CNIECS) de renforcer l’engagement communautaire, la production et la diffusion des émissions, spots et microprogrammes en lien avec la promotion des pratiques familiales essentielles, y compris la vaccination.

Pour Dr Francine Kimanuka, en sa qualité de Représentante de l’UNICEF, le Gouvernement du Mali doit être félicité pour tous les efforts fournis dans la promotion de la santé de la mère et de l’enfant, la prévention et la riposte contre les différentes épidémies et pandémies. Et de poursuivre que plusieurs initiatives, à travers le plan de coopération entre l’UNICEF et le Gouvernement du Mali, ont contribué à renforcer la santé et le bien-être général des enfants et des populations. « Cela a permis d’avoir des résultats considérables en matière de promotion des droits des enfants », a-t-elle précisé.

L’UNICEF, engagée aux côtés du Mali

En guise de précision, elle a fait savoir que l’UNICEF appuie techniquement et financièrement les services de développement social à collaborer avec plusieurs groupes d’acteurs communautaires dont les radios de proximité, les Mama Yelen (des mères modèles), les leaders religieux et traditionnels, les associations des jeunes et des femmes, les influenceurs et bloggeurs.

Pour rappel, en 2023, avec la recrudescence des cas de Poliomyélite , l’UNICEF a assuré le transport des vaccins dans les régions du Nord et du Centre pour soutenir les campagnes de vaccination nationales , qui ont permis de vacciner 1.414.957 enfants de 0-5 ans soit 99,3 % de la cible attendue.

Pour le Secrétaire Général du ministère de la Santé et du Développement Social, Dr Abdoulaye Guindo, le Mali a opté pour la santé communautaire. Ce qui fait prolonger le système de santé jusqu’au niveau des ménages à travers des pratiques appelées « les pratiques familiales ». Lesquelles permettent dira Dr Guindo, de prévenir certaines maladies qui soient évitables par la vaccination ou par leur façon de faire. Selon lui, la communication joue un rôle hyper important pour informer et partager les bonnes informations sur ces pratiques familiales importantes pour la promotion de la santé dans les ménages. A cet effet, il dira qu’ils ont élaboré, en partenariat avec l’UNICEF, un plan intégré de communication, qui a permis de former les relais, les agents de santé communautaire etc. « Il faudrait qu’il y ait une communication pour le changement positif de nos comportements »,a-t-il plaidé .C’est pourquoi, il estime que les matériels qui viennent d’être donnés par l’UNICEF vont renforcer ces acteurs de santé qui se battent jour et nuit pour donner une bonne communication de la santé à la population malienne. Pour finir, le Segal du MSDS a au nom de son ministre, remercié l’UNICEF pour son accompagnement sans faille au Gouvernement malien pour la promotion de la Santé de la mère et de l’enfant.

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :