« Le port obligatoire du masque dans les espaces publics, la prorogation jusqu’au 2 juin prochain de la fermeture des écoles primaires, secondaires et supérieures, la levée du couvre-feu sur l’étendue du territoire national », telles sont les mesures prises à l’issue du Conseil national de Défenses.

Le Conseil national de Défense sur réunît vendredi, 8 mai 2020. Il seul point était à ‘ordre du jour : le point sur la Pandémie du COVID-19 dans notre pays. Il s’agissait pour le Conseil de voir le chemin parcouru depuis le 23 mars 2020 où les premiers cas de Coronavirus.

Parmi les mesures, on retient :

Le Premier ministre Dr Boubou Cissé, dans une allocution, est revenu sur les grandes décisions dudit Conseil. Il a fait l’état de la situation du Covid-19 au Mali à la date du 9 mai.

Pour le PM, le Mali frôle les 700 cas confirmés de Covid 19 avec plus de 2000 personnes-contacts suivis, un peu moins de 300 guérisons, et nous déplorons hélas 35 décès. Avec 88% des cas, le District de Bamako est l’épicentre de cette terrible pandémie. La tranche d’âge des « 35-54 ans » est la plus touchée avec près de 40% des cas d’infections.

Cette catégorie est suivie par celle des « 55 ans et plus » avec un peu moins de 35%. Puis, vient la tranche d’âge des « 15-34 ans » qui représente 24% des personnes contaminées. Les hommes sont deux fois plus touchés que les femmes, aussi bien pour l’infection que pour la mortalité.

« Le premier des défis est notre capacité à faire des tests. A ce jour, ce sont près de 3000 tests qui ont été réalisés, dans quatre laboratoires, tous à Bamako. D’où la nécessité de renforcer les capacités de tests et de prises en charge dans nos régions ».

Ce renforcement est en cours à travers l’effort du Gouvernement mais également l’accompagnement de certains de nos partenaires, dira t-il.

Le PM a laissé entendre l’envoi de par son altesse Cheick Mohamed Bin Zayed, prince héritier des Emirats Arabes Unis, de 10 tonnes de matériels dont 5 000 tests.

Dr Boubou Cissé, a par la suite annoncé des mesures prises. A-t-il préconisé : le port obligatoire du masque dans les espaces publics, la prorogation jusqu’au 2 juin prochain de la fermeture des écoles primaires, secondaires et supérieures, la levée du couvre-feu sur l’étendue du territoire national.

La promesse présidentielle : « Un Malien, un masque », a affirmé Boubou est en cours. Et de prendre l’engagement qu’il sera une réalité tangible et vérifiable dans le plus proche avenir ».

L’Opération de distribution gratuite de vivres aux familles les plus démunies est à l’œuvre, il annoncera que dans le District et à Kayes, touchant 1.350 000 personnes pour 14 000 tonnes. « L’objectif des 56 000 tonnes annoncées par le Chef de l’Etat sera réalisé dans les semaines qui suivent, avec là aussi, l’accompagnement de certains de nos partenaires comme lq Banque mondiale et l’Agence française pour le Développement (AFD).

Le Président français, Emmanuel Macron a annoncé dans la matinée du samedi 9 mai, une contribution financière de 3 milliards de F CFA, lors d’une conversation téléphonique qu’il a eu avec le Président de la république, SEM Ibrahim Boubacar Keïta.

L’apurement de la dette intérieure dont le montant s’élève à plus de 110 milliards de nos francs, commencera à partir de cette semaine, les mandats de 2019 s’élevant à un peu moins de 66 milliards FCFA contre près de 45 milliards pour ceux admis du 1er janvier au 30 avril 2020. La permettra d’améliorer la trésorerie de nos entreprises, en plus des autres mesures de soutien à l’activité économique.

« Chaque engagement pris par le Président de la République sera tenu. Aucun ne sera négligé. Du reste, le Gouvernement s’y emploie activement déjà ». Pour le PM, « Le Gouvernement se surpassera. Il est obligé de se surpasser car il sait que la solidarité avec les familles qui souffrent des conséquences de la pandémie n’est pas facultative mais impérative ».

