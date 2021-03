La pandémie de covid-19 a également apporté de bonnes nouvelles, selon le professeur espagnol de microbiologie Ignacio López-Goñi.

Il y a un an, j’ai écrit un article intitulé “10 bonnes nouvelles sur les coronavirus”.

L’objectif était de montrer que la science, la connaissance et la coopération sont essentielles pour lutter contre la pandémie.

Nous ne savons pas ce qui allait se passer dans les mois à venir et les nouvelles variantes génétiques sont source d’incertitude, mais un an plus tard, le message est le même : les progrès de la science nous encouragent à être optimistes et à voir le verre à moitié plein.

1. Il y a plus d’articles sur le SRAS-CoV-2 et le covid-19 que sur le paludisme

Il y a un an, nous avons été surpris de constater qu’en un peu plus d’un mois, depuis que les premiers cas ont été signalés, il y avait déjà plus de 164 articles scientifiques dans PubMed (un moteur de recherche en libre accès pour consulter les publications scientifiques) sur le nouveau virus et la maladie.

… suite de l’article sur Autre presse

Commentaires via Facebook :